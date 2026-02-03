一堆人都錯了！「鹽水洗草莓」恐害農藥滲進果肉 醫親授SOP：關鍵1點必做

不少人都習慣用鹽水、小蘇打粉來洗滌蔬果，不過，婦產科醫師邱筱宸近日指出，用「鹽水」泡菜不僅無法去除農藥，反而可能害農藥滲入蔬果內。示意圖／取自photoAC

正值草莓盛產季節，紅通通的果實讓人垂涎，但隨之而來的「農藥殘留」問題也讓不少民眾憂心忡忡。許多人習慣用鹽水、小蘇打粉來洗滌蔬果，認為這樣最乾淨。對此，婦產科醫師邱筱宸近日發文破解常見迷思，直言用「鹽水」泡菜不僅無法去除農藥，反而可能因為改變滲透壓，導致農藥更容易進入蔬果內部！

破解3大洗菜迷思：鹽水、小蘇打非萬能

邱筱宸指出，網路上流傳許多洗菜偏方，但從醫學與科學角度來看，效果往往適得其反：

鹽水洗菜（不推薦）

這是最常見的誤區，邱筱宸解釋，鹽水會改變滲透壓，若長時間浸泡，會導致蔬果細胞脫水、結構受損。這不僅會破壞植物表皮的天然屏障，反而增加了水溶性農藥滲入蔬果內部的風險，且脫水後的蔬果口感也會變差。

小蘇打粉（非必要）

雖然弱鹼性的小蘇打有助於分解部分酸性農藥，但通常需要浸泡足夠長的時間才有效。對於草莓、葉菜這類嬌嫩的蔬果，長時間浸泡容易造成損傷與風味流失，實際去除農藥的效果也有限。

洗掉葡萄「白粉」（適得其反）

許多民眾看到葡萄或藍莓表皮上的白粉，誤以為是農藥殘留拼命想洗掉。邱筱宸澄清，那其實是「果粉」（Bloom），是植物天然的保護蠟，富含花青素與營養，洗掉反而可惜。

邱筱宸解釋，鹽水會改變滲透壓，若長時間浸泡，會導致蔬果細胞脫水、結構受損。不僅破壞植物表皮的天然屏障，也增加了水溶性農藥滲入蔬果內的風險。示意圖／取自photoAC

「Dirty Dozen」上榜免驚！物理特性是主因

針對國外常發布的農藥殘留排行（如Dirty Dozen），草莓、花椰菜常榜上有名。邱筱宸分析，這通常與蔬果的構造有關，例如表面凹凸不平（草莓、苦瓜）或皮薄直接吃（藍莓、番茄），導致藥劑較容易附著。

她強調，原則上只要檢驗合格，殘留量都在安全範圍內，蔬果所提供的抗氧化劑、纖維與植化素，對身體的保護效益遠大於微量殘留的風險，民眾切勿因噎廢食。

醫師親授SOP 關鍵在「流動清水」

到底該怎麼洗才乾淨？邱筱宸分享了一套適用於絕大多數蔬果的「必勝SOP」，強調對付農藥不靠化學分解，而是靠物理性的水流帶走：

第一步：先浸泡（不去蒂、不切）

買回來的蔬果不要急著處理，先直接泡在水盆中約5分鐘，讓水溶性農藥自然溶解。

第二步：後沖洗（關鍵步驟）

利用細小的流動清水沖洗。葉菜類應撥開葉面沖洗根部；草莓等凹凸果實則藉由水流沖刷帶走縫隙髒污，也可搭配軟毛刷輕刷。

第三步：最後再去蒂切段

這點至關重要。一定要洗乾淨後才切除蒂頭或切段，避免髒水透過刀口滲入果肉中心。

邱筱宸呼籲，「農夫負責照顧作物，我們負責把清洗這關做好」，只要善用流動清水，不必迷信昂貴洗劑或偏方，全家人都能安心享受當季蔬果的美味。



