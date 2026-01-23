堆到像小山！桃園廠區遭堆放「營建廢土」只罰6000元 環保局說話了

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市一處廠區被堆置大量營建廢土。(圖／記者王乙徹攝影)

《三立新聞網》接獲投訴，指出桃園市一處廠區，在營建土方運輸新制上路前就大量堆置廢土，估算9千餘平方公尺的範圍堆置約5公尺高的營建混合物，認為是以「合法掩護非法」的手段掩埋或堆置營建混合廢棄物，堆滿後就直接倒閉，質疑環保局只開罰6000元過輕。對此，環保局今（23日）也出面回應。

《三立新聞網》接獲爆料，早在土石方運輸新規定開始之前，桃園市一處廠區內就違法堆置大量營建廢棄物，本刊現場直擊，堆積的廢土堆約5公尺，不時有多部怪手在分篩整理，從一旁道路就可以看見鐵絲網圍牆內堆置的土石內混雜磚塊、水泥塊、金屬、磁磚、玻璃、木材等廢棄物，疑似是拆除建築的營建混合廢棄物。

巧的是，桃園市遭檢舉堆置土方的廠區，正巧在法令開始修訂到正式實施之間，就堆出一座小山。桃園市環保局稽查後，依《廢棄物清理法》規範的未依允許收受廢棄物標準、未依清理計畫書、存放未依標準，以行政違規方式罰鍰6千元，與該處違規規模與獲利落差極大，若依同法第46條未依許可處理營建廢棄物，甚至是非法掩埋或堆置，追究刑事責任最高可處5年徒刑併科1千500萬元罰金，相關人士透露，應該積極追查土方運輸情況、金流等關鍵，徹底追究責任。

對此，環保局表示，報導所指廠區，是依法申請並取得核可之「廢棄物再利用機構」，其法律性質與中壢體育園區非法棄置屬於刑事犯罪案件，兩者並不相同。本案於去（114）年7月間接獲民眾陳情後，本局即刻派員前往稽查。經查，該業者主要業務為收受廢磚塊，經破碎處理後，再製成空心磚產品。

但稽查時發現，該廠原料堆置區中混雜部分塑膠、鋼筋、木材等雜質，已不符合其核准之原料「允收標準」。本局隨即依《廢棄物清理法》告發裁處，並命其立即停止收受，同時關閉其網路申報權限，並責令限期改善。後續如未依限改善，將依法按次處罰；目前限改至2月23日，屆期仍未改善者，將依法辦理廢止其再利用許可，並命其清空堆置區。

環保局強調，已針對該再利用機構，後續將持續列管並不定期複查其改善情形。倘若有未依停止收受規定，將依《廢棄物清理法》第46條移送司法機關偵辦，最高可處5年以下有期徒刑，併科新臺幣1,500萬元罰金，絕不寬貸。

