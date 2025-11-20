一堆台灣人吃壽司這樣點 日本人驚呆：從來沒看過

在台灣發展的日籍YouTuber三原慧悟時常分享台日文化差異，他昨在臉書發文表示，之前和台灣朋友一起去壽司店用餐，被對方的吃法嚇到，因為日本人吃壽司通常是循序漸進地吃，且種類多樣；不過台灣人卻從頭到尾都在吃鮭魚，讓他直呼「朋友點壽司的方式在日本真的沒看過。」

三原慧悟昨在臉書上傳影片，他以演戲的方式說明台灣人和日本人去壽司店用餐相當不同的地方，日本人進到壽司店，通常會先點份玉子燒，因為這道菜色很容易馬上看出壽司店的水準；再來會點白肉魚握壽司，吃起來味道較清淡、不油膩，可以做為生魚片的開場；白肉魚吃完換紅肉，像是鮪魚，平衡一下味道。

廣告 廣告

三原慧悟說，用餐約半小時後，他會點份黃瓜捲壽司，讓嘴巴裡的味道重整一下，再看店內有什麼限定料理，他說日本人享用壽司的方式大多是循序漸進地吃。

接著三原慧悟示範台灣人在壽司店用餐的狀況，一進到壽司店先點份厚切鮭魚握壽司，馬上讓人食慾大開；再來點鮭魚握壽司、酪梨鮭魚、炙燒鮭魚握壽司，最後仍是以鮭魚作為結尾。

三原慧悟坦言，之前跟台灣朋友一起去壽司店時真的嚇到了，「因為他們點壽司很特別，在日本沒有看過的感覺。」

話題掀起一票人共鳴，大家紛紛留言，「真的都是鮭魚開頭，鮭魚結尾」、「我也是去壽司店點鮭魚8吃」、「我也是，主要吃鮭魚和鮮蝦，最後會吃甜點」、「我是正港台灣人」、「在平價的迴轉壽司，真的幾乎只吃鮭魚。」

更多中時新聞網報導

前官員籲 推動老舊雞場轉型

帥一下教練》職棒非唯一出路 多元發展也很帥

FEniX登越南選秀對決唱跳 人氣狂飆