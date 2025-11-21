一堆台灣人吃壽司都用「1點法」！日本人震驚：從來沒看過

生活中心／朱祖儀報導

台灣人愛吃壽司。（圖／資料照）

台灣人愛吃日本料理，尤其是清爽的壽司。近來在台灣生活許久的日籍YouTuber三原慧悟分享台日吃壽司的差異，透露日本人通常會採循序漸進的吃法，但之前和台灣朋友去吃壽司的時候，當場被嚇傻，因為對方竟然從頭到尾都只吃鮭魚，「在日本沒有看過！」

三原慧悟在臉書上傳影片，以演戲方式詮釋日本人和台灣人到壽司店用餐的差異。他透露，日本人通常第一道會點「玉子燒」，因為這可以看出壽司店的水準，接著會吃味道清淡不油膩的白肉魚，當作味覺暖身的開場，隨後點鮪魚等紅肉魚，來平衡整體的味道。

廣告 廣告

三原慧悟表示，當用餐到一半則要用黃瓜捲重置味覺，接著看看期間限定商品，差不多滿足後，才會點油脂較為豐富的魚肉，像是大腹壽司，如此循序漸進的吃法，就是日本人享受壽司的方式。

但台灣人吃壽司的方式和日本人有著很大的差異，三原慧悟指出，台灣人一開始就會狂吃鮭魚握壽司，接著換成酪梨鮭魚、炙燒鮭魚等品項，就連收尾也還是鮭魚握壽司。他直言，「我跟台灣的朋友一起去壽司店時真的嚇到了，因為我覺得他們點壽司很特別，在日本沒有看過的感覺。」

三原慧悟表示，台灣人吃壽司常常只點鮭魚。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少台灣人相當認同，「糟糕，真的都是鮭魚開頭，鮭魚結尾」、「真的，鮭魚好吃，小孩就是各種鮭魚重複點，白肉魚沒味道啊」、「喜歡鮭魚的台灣人+1」、「最後當然要炙燒焦糖鮭魚做收尾」、「我也是鮭魚全系列都來一遍。」

更多三立新聞網報導

台灣人「2句型」中國人聽不懂！翻譯版曝光 全場曝關鍵：贅字太多

陸客遊日驚見「台灣國旗瀑布」！衝店內逼撤下 慘被老闆無情轟出去

台灣1甜品太驚人！陸客狂讚「領先世界10幾年」：沒有替代品

台灣護照免簽國超多！中國人驚呆「太方便」 狂讚台人3優點

