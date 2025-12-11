堆在大甕中的滿滿瓦罐太震撼了！近二十種口味的個人式瓦罐湯

那堆在大甕中的滿滿瓦罐實在太震撼了！當初我也是一眼被震撼到就決定要來吃吃看；這間店蠻有意思，主打用木炭古法煨製的個人式瓦罐湯，口味選擇很多，有鮑魚石斛排骨湯、花生豬腳湯、金線蓮雞湯、杜仲黑豆排骨湯、九尾草雞肉湯等溫補、藥膳、養生路線的湯品，其中所用的雞肉都是溫體雞，料滿實在，30元就有滷肉飯跟乾麵，還有香辣的菜脯無限享用呢

《甕中甕炭火煨湯》是板橋超夯人氣美食，主打一個人就能喝的溫補養生湯品，他們家的湯很有特色，全程炭火古法細火煨8至12小時以上，大甕中放了滿滿的個人式小瓦罐超級吸睛

入店後會看到牆上有寫明湯品的卡片牆，想喝哪種湯就取卡結帳

內用有香辣辣的菜脯無限享用，《甕中甕炭火煨湯》的胡椒粉都是中藥行的白胡椒現磨，菜脯也是用新鮮辣椒製作

鮑魚蟲草排骨煨湯

喝起來還不錯，黃金蟲草特有的菌菇香很明顯，鮮香瀰漫、鹹度剛好，滋味溫和舒服，黃金蟲草Ｑ脆脆的十分有嚼感，而鮑魚有兩只，口感還不錯，有點微彈，不會軟軟爛爛的，裡頭的排骨也好吃，很香，咬起來香滑軟嫩，略帶點肥香跟膠質感，好咬不柴

巴西蘑菇雞肉煨湯

巴西蘑菇放得滿滿滿，隨便一撈都一堆，咬起來微脆微彈，另外還有脆彈的杏鮑菇，豐富的咬感也是口感的饗宴，而喝起來的滋味是以巴西蘑菇的香氣為主，跟剛剛的鮑魚湯有點像，都是菌菇風格的味道，清雅淡鹹、鮮香明顯，不過這款湯的蕈香再更重一點。

小滷肉飯

《甕中甕炭火煨湯》的麵飯價位都蠻親民，魯肉飯30元配個湯就蠻夠吃。滷肉飯還不錯，肥肉居多，是我愛的滿口膠質風格，軟黏肥香就是一股滿足感啊！吃起來除了一般的滷肉飯風味，胡椒味也蠻有存在感，多了一個香氣。

小烏醋麵

吃第一口覺得味道有點太重，偏酸偏鹹，但吃一吃突然有點懷念，想到我在高中時常去福利社買的貢丸烏醋乾麵，哈哈，頓時覺得順口起來，如果想要更有味，很推薦加點辣菜脯，小辣滋味一加進去，滋味又更豐富了，還多了脆脆的口感。

以上，吸睛又好喝的多口味瓦罐湯，分享給大家

甕中甕炭火煨湯

地址：新北市板橋區四維路259巷2號





