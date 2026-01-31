一堆女生都在穿！醫警告「這種襪」恐壓壞血管 腿麻、私密處也發炎

28歲的王小姐為參加公司尾牙活動，特地穿上加厚款的光腿神褲搭配短裙，想展現纖細的腿部線條。從下午穿到晚上，起初只覺得腿部有些緊繃，沒想到晚餐時開始感到雙腿出現明顯痠麻，後來因為疼痛漸劇而就醫。檢查後發現，原來是過緊的褲襪長時間壓迫靜脈和皮神經所致，而號稱「光腿神器」的膚色保暖褲襪在市場上大受歡迎，但小心過度緊身的設計可能帶來健康隱憂。



過緊衣物壓迫 影響身體循環



台安醫院心臟血管外科廖冠豪醫師指出，冬季穿著衣物應該鬆緊適度。當腰部或大腿周圍的衣物過於緊繃時，會直接壓迫腿部靜脈和皮神經，影響靜脈正常回流及造成神經壓迫刺激。人體的動脈循環系統負責將氧氣和營養運送到全身組織; 而靜脈系統負責回收代謝廢物，以及回收周邊組織間多餘的體液。過緊的衣物會阻礙腿部靜脈系統的正常回收運作，使得體液容易累積在腿部，導致腿部出現酸脹、麻木等不適症狀。

若是更嚴重還可能引發皮膚搔癢、過敏反應，甚至因局部長期潮濕悶熱，利於細菌滋生，而造成私密部位發炎。長期穿著緊身衣物的人，也可能因肢體末梢血液循環不良而出現四肢冰冷，影響整體健康狀態。



選擇合適己身 保暖防寒衣物



廖冠豪醫師建議，選購保暖褲襪時應該優先考慮舒適度而非緊身效果。選擇尺寸合適、材質透氣的產品，避免為追求視覺效果而選購過小的尺碼。穿著時若感覺過度緊繃、腰部或腿部出現勒痕，或是腳趾、腳掌開始發白、麻木，都是身體發出的警訊，應該立即更換較寬鬆的衣物。即使是合身的褲襪，也不宜連續長時間穿著，回到家後應盡快更換為寬鬆舒適的居家服，讓身體得以放鬆。

對於本身有靜脈曲張、周邊血管疾病或下肢關節問題的民眾，廖冠豪醫師提醒，更應避免長時間穿著緊身衣物，並採用「層次穿搭」的方式保暖，內層選擇柔軟透氣的材質貼身穿著，外層再搭配防風保暖的衣物，既能達到禦寒效果，又不會對肢體血液循環造成壓迫，是兼顧美觀與健康的明智選擇。

