一堆店家休業 醫曝「被豬瘟波及」他揭攤商真實心聲

為了防堵非洲豬瘟疫情疫情擴散，全台豬隻禁運、禁宰15天，不少豬肉攤商與小吃因無豬可賣，只能暫時停業休息。醫師謝筱芸分享，自己遇到新病患來就診，急著要動手術，原以為是病重，沒想到是因為店裡無豬肉可賣暫時歇業，趁這時間來開刀，笑說自己也算是「豬瘟波及戶」。廚師漢克也分享豬肉攤商忙碌的日常生活，表示比起不斷究責，他們更關心的是如何預防下一次的意外、未來有何應變措施、以及何時能恢復正常。

台中榮總婦產科醫師謝筱芸在臉書指出，非洲豬瘟事件爆發後，遇到素未謀面的病人前來就診，對方一進門就表示想盡快安排手術，希望越快越好，讓她以為患者是因為病況嚴重，才這麼急著治療，沒想到患者表示，「最近麵攤沒豬肉可賣只好停業，所以趕快趁這機會來開刀，等疫情過去再回去營業。」

謝筱芸笑說，自己也算是「豬瘟波及戶」，並說原來連豬瘟也能逼人好好休息，許多人平常忙著家庭和工作，輕忽身體狀況，她感嘆說道，有時候生活就是要被迫暫停，才會真的停下來照顧自己，期盼豬瘟疫情盡快平息，讓病人微創手術完，也能順利開市。

廚師漢克日前也在臉書分享市場豬肉攤販的每日生活，凌晨天還沒亮就起來處理豬隻，到中午才開始清潔，有些人還得趕黃昏市場，或加做團購，忙完都已是晚上九點、十點，有小孩的人，還得關心一下小孩作業，接著就得睡覺了。不過現在倒是有時間了，市場暫停營業這麼久，他們終於有時間去看看醫生、休假外出走走、陪陪孩子們。

廚師漢克說，非洲豬瘟爆發後，誰的錯該怪誰、誰疏忽了、誰怠慢了的新聞滿天飛，若是能不帶任何立場去與市場裡的人聊聊，他們更關心的其實是下次會不會再發生、若再次發生會有什麼應變措施，以及什麼時候能恢復正常，如何預防下一次的意外。

