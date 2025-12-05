一堆日本人不買iPhone了？Android市占首度超車 「3關鍵」讓消費者不買單

曾經一面倒支持iPhone的日本市場，如今不再是蘋果的天下，越來越多消費者開始轉向Android。示意圖／取自pixabay

曾經一面倒支持iPhone的日本市場，如今不再是蘋果的天下，越來越多消費者開始轉向Android。這背後的原因並非單一因素，而是多重變化交織的結果，包括「iPhone售價因日圓疲軟而屢創新高」、「功能升級幅度有限」以及「創新形象逐漸淡化」，加上Android機種在價格與性能上的競爭力提升，讓日本消費者重新評估何謂「值得入手」的智慧型手機。

首度超車iPhone！Android市佔率高達51.4%

根據日媒報導，MMD研究所於2025年10月發布的「2025年9月智慧型手機作業系統份額調查」顯示，iPhone的使用率為 48.3%，而Android則達到51.4%，首度超車iPhone。

另一方面，StatCounter同期數據則顯示，iOS仍以61.44%領先Android的38.36%，雖然因調查方法不同而出現數據差異，但可以確定的是，日本市場已不再是iPhone一家獨大的時代。

「價格上漲、功能未進化、創新花樣不足」成消費者不買單關鍵。圖／取自photoAC

「價格上漲、功能未進化、創新花樣不足」成消費者不買單關鍵

iPhone用戶減少的一個重要原因，是售價不斷攀升。受到日圓貶值影響，新款iPhone的價格逐年上漲。根據Selectra Japan的調查，超過4成的iPhone用戶表示，如果價格持續上升，他們會猶豫是否繼續使用iPhone，甚至開始考慮轉向Android。

不少消費者直言「iPhone的功能變化不大，但價格卻一直上漲」、「我對iPhone的期待已經不像以前那麼高，而且太貴了，我想節省開支。」這些聲音顯示，許多用戶對目前的定價策略感到不滿。

「Apple Intelligence」雖備受關注 但未展現足夠實用性

整體來看，iPhone過去的「創新」光環正逐漸褪色，高價位也不再顯得理所當然。蘋果大力推廣的「Apple Intelligence」雖然備受關注，但目前尚未展現足夠的實用性，無法成為說服消費者持續買單的關鍵。因此，日本消費者的選擇逐漸多元，不再盲目追隨iPhone，市場正朝更均衡的方向發展。



