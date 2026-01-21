一堆移工爽吃餐廳怎存錢？內行人曝3大優勢：加班不要命

許多網友指出移工存錢三大優勢，就是肯加班、公司提供食宿。（示意圖／資料照）

近年來許多年輕人抱怨生活成本越來越高、難以存錢，其中外食費是不少人日常開銷多寡的一大關鍵。一位男子近日分享，台北南勢角有很多移工常常在餐廳吃飯，讓他忍不住好奇，「這種情況下移工都是怎麼存錢的啊？」，貼文曝光後引發熱議，內行人則直言，移工們透過加班、吃公司便當、住公司宿舍壓低生活費。

原PO在Dcard發文表示，台北南勢角有很多移工，還有很多價格不便宜的東南亞餐廳，不過他卻常常看到移工內用吃飯，讓原PO忍不住好奇，「這種情況下移工都是怎麼存錢的啊？還是會有分台灣人和外國人價？」

對此，許多網友紛紛回應，肯加班是移工一大優勢，「他們幾乎日日加班，而且他們喜歡喝飲料勝過吃飯，有時只吃一、二餐＋吃很少」、「他們上班基本上都在加班，之前應徵過五股那邊的某個玩具槍組裝廠，基本上除了禮拜天都在上班，每天也幾乎都要加班，參觀產線的時候也幾乎都是外籍勞工」、「他們只有放假才吃餐廳吧，而且飯錢佔薪水組成一點點而已」、「移工加班加很兇，都不要命的，賺得比台灣人多」。

另外也有人提到，公司提供餐宿是移工降低生活費的兩大優勢，「他們基本上都在加班，放假還會去打零工（做清潔、田裡的工作），他們只要上班時間就是吃公司叫的便當…」、「聽人說移工都很刻苦耐勞，很願意加班，自然就錢多，而且公司都有宿舍，不用花錢租房就省多少錢了」。

