堆積如山 烏樹林暫置場拚明年5月清空

丹娜絲颱風重創台南，全市超過5萬戶房屋受損，衍生大量廢棄物均堆放烏樹林暫置場，預計年底才封閉，目前進場量已逾23萬噸，約是無風災年的3倍垃圾量。環保局評估，包括篩分、去化、清運等至少逾7億元經費，現已啟動篩分處理工程發包作業。待完成篩分，後續就能盡快去化，目標明年5月底前完成清運。

風災已過4個月，但後續廢棄物處理的「硬仗」才剛要開始。台南市環保局表示，烏樹林暫置場自114年7月8日風災過後至今，累計進場廢棄物已達23萬噸，其中又以土石磚瓦占大宗，超過14萬噸，另外也有綜合廢棄物、廢樹枝、家具等，且10月進入受損房屋大量拆除階段，垃圾量激增，環保局人員私下苦嘆「從來沒看過這麼多的垃圾量！」

廣告 廣告

眼看烏樹林暫置場已堆成「小山」，市議員李宗翰直言「生雞卵無，只有一堆雞屎，很難對當地鄉親交代」，關切到底何時能完成去化清運？環保局表示，目前區公所仍持續受理災戶拆屋清運，暫置場年底才會封閉，去化難度高、經費也龐大，但一定全力以赴。

環保局長許仁澤說，已向中央爭取至少7億元經費補助，但垃圾量仍持續增加，明年度可能需要再追加預算。其中3.5億元用於處理土石磚瓦、營建混合物篩分處理，樹枝、家具篩分處理也需近1億元，這兩筆經費已獲中央核定，但還有機具、清運等3億元經費尚待核定。

環保局表示，現已啟動篩分處理工程發包作業，篩分處理完成後，後續去化依廢棄物屬性分成木材、木料、樹枝等都將破碎後，送焚化爐燃燒，或作為燃料再利用。

至於土石磚瓦等營建廢棄物，市府也著手盤點明年度要執行的公共工程，彙整工務、水利局等相關局處可以消化的數量，後續將相關廢棄物破碎、焚化後的使用粒料，交由工程單位再利用。

另外，環保局也評估篩分後處理，作為擋土設施等工程應用，協助加速去化風災廢棄物的進度，希望趕在明年汛期之前、5月底前完成清運。