堆積如山 烏樹林暫置場拚明年5月清空
丹娜絲颱風重創台南，全市超過5萬戶房屋受損，衍生大量廢棄物均堆放烏樹林暫置場，預計年底才封閉，目前進場量已逾23萬噸，約是無風災年的3倍垃圾量。環保局評估，包括篩分、去化、清運等至少逾7億元經費，現已啟動篩分處理工程發包作業。待完成篩分，後續就能盡快去化，目標明年5月底前完成清運。
風災已過4個月，但後續廢棄物處理的「硬仗」才剛要開始。台南市環保局表示，烏樹林暫置場自114年7月8日風災過後至今，累計進場廢棄物已達23萬噸，其中又以土石磚瓦占大宗，超過14萬噸，另外也有綜合廢棄物、廢樹枝、家具等，且10月進入受損房屋大量拆除階段，垃圾量激增，環保局人員私下苦嘆「從來沒看過這麼多的垃圾量！」
眼看烏樹林暫置場已堆成「小山」，市議員李宗翰直言「生雞卵無，只有一堆雞屎，很難對當地鄉親交代」，關切到底何時能完成去化清運？環保局表示，目前區公所仍持續受理災戶拆屋清運，暫置場年底才會封閉，去化難度高、經費也龐大，但一定全力以赴。
環保局長許仁澤說，已向中央爭取至少7億元經費補助，但垃圾量仍持續增加，明年度可能需要再追加預算。其中3.5億元用於處理土石磚瓦、營建混合物篩分處理，樹枝、家具篩分處理也需近1億元，這兩筆經費已獲中央核定，但還有機具、清運等3億元經費尚待核定。
環保局表示，現已啟動篩分處理工程發包作業，篩分處理完成後，後續去化依廢棄物屬性分成木材、木料、樹枝等都將破碎後，送焚化爐燃燒，或作為燃料再利用。
至於土石磚瓦等營建廢棄物，市府也著手盤點明年度要執行的公共工程，彙整工務、水利局等相關局處可以消化的數量，後續將相關廢棄物破碎、焚化後的使用粒料，交由工程單位再利用。
另外，環保局也評估篩分後處理，作為擋土設施等工程應用，協助加速去化風災廢棄物的進度，希望趕在明年汛期之前、5月底前完成清運。
其他人也在看
老老照顧困境因日照透曙光 伊甸呼籲善用專業資源、勇於求助
台灣即將邁入超高齡社會，65歲以上長輩超過466萬人，加上失智症盛行，長期照顧可能成為每個家庭的課題，面對老化帶來的種種議題，長輩、照顧者都一樣無助，當照顧壓力、經濟壓力、資源不足等問題接踵而來，彷彿看不到盡頭的長照之路，可能壓垮一個家。今年伊甸攜手同樣身為照顧者的公益大使苗可麗，一起用溫暖與愛敲開長輩的心門，以專業、在地化的服務伸援，讓每個需要的家庭都能在人生這場戲中，自在遨遊。根據衛福部資料，目前國內65歲以上失智人口約35萬人，推估在2041年將達68萬人，形同每30分鐘就出現一位高齡失智者。失智症者因疾病影響，會產生不同的情緒、認知等障礙，容易導致多種併發症及失能引起的身體機能退化，面對各自相異的症狀及疾病進程，照顧者只能靈機應變、疲於照顧。86歲的國富伯伯，以教 ...台灣新生報 ・ 1 天前
公路局清省道垃圾 農民怒控：汽車坐墊、玻璃丟我田
台中龍井一位農民控訴公路局外包商在清運台一線路邊垃圾時，竟將大型廢棄物直接丟到他的農田裡。這些廢棄物包括汽車坐墊、花盆和玻璃碎片，不僅影響農耕作業，更對農民安全造成威脅。台中工務段回應已協助清運垃圾，並將調查該事件狀況。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
久違香氣飄街頭迎客！豬肉解禁小吃攤恢復營業 民眾直呼好想念
昨日凌晨農業部開放全台豬隻屠宰、肉品拍賣，今（8）日菜市場跟小吃攤一早就擠滿了許多人。基隆廟口夜市有業者一拿到豬肉，早上四五點就開始備料。宜蘭在地知名的麵店一早就大排長龍，民眾表示平常不愛排隊，但這好台視新聞網 ・ 17 小時前
書摘／他X的都給我閉嘴！黃仁勳憶與張忠謀那通關鍵電話 全網笑翻
輝達創辦人每次回台灣都會引起轟動。每次也會吃美食。《黃仁勳傳》曝光他和台積電創辦人張忠謀投緣、相知相惜相挺的秘密。當年黃仁勳為苦找張忠謀本人找不到，等了好長一段時間之後，終於接到張忠謀親自打來的電話。但當時黃仁勳身邊有同事還在「吵吵鬧鬧」，輝達另一位創辦人馬拉考斯基曝光當時黃仁勳立刻大聲對同事說：「他媽的都給我閉嘴，我在跟張忠謀通電話。」全網笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
台東釋迦園防賊大作戰 農民卻怒噴：抓到有什麼用？
台東釋迦遭樺加沙颱風重創，產量銳減，只剩1成，價格水漲船高，引起竊賊覬覦，卑南鄉太平村一帶果園接連遭竊，已超過10農戶受，損失上千斤。農民說，被偷到習慣，也被偷到怕，大家不是沒想過辦法，許多方法還頗有創意，「但是放山豬夾最後沒夾到小偷或山豬，而是農民腿上帶著夾子送醫」，期盼自組巡守隊能發揮作用。自由時報 ・ 11 小時前
卑南鄉太平釋迦竊案頻傳 農民怒：一天被偷3次
受害農民指出，今年受樺加沙颱風重創，好不容易恢復部分產量，卻又接連遭竊，讓人身心俱疲，「報警只是做筆錄，抓不到人也賠不回損失」。太平村多數釋迦園位於山腳與田區間，夜間照明不足，竊賊多趁深夜或清晨下手，專挑成熟待採果園偷摘。據了解，農民向地方民代反映後，警...CTWANT ・ 7 小時前
「家族性類澱粉多發性神經病變」 醫：50％遺傳機率、應儘速就醫！
【健康醫療網／記者陳靖安報導】家族性類澱粉多發性神經病變（Familial Amyloidotic Polyneuropathy,FAP），是一個罕見的體染色體顯性遺傳的疾病，國泰綜合醫院心血管中心副部主任秦志輝表示，主要是一群類澱粉原纖維(amyloid fibrils)的蛋白質失去原本正常結構和功能，異常堆疊並沉積於組織及器官，進而破壞其功能。 家族性類澱粉多發性神經病變 症狀多會侵犯心臟致死率高 國泰綜合醫院心血管中心醫師張嘉修解釋，受影響器官與系統包含：周邊神經、自主神經、心臟、腎臟、眼睛，及腸胃道等等，尤其心臟的侵犯是致命的重要原因之一。 目前已知有三十多種澱粉樣蛋白與人類疾病有關，可區分為影響全身性的系統性澱粉樣變性，或僅影響單一器官的局部性澱粉樣變性，有遺傳性和後天性的區別。 造成FAP的類澱粉變異蛋白共分為四型，以第一型及第二型的甲狀腺素運載蛋白TTR最常見。症狀包含感覺神經、運動神經及自主神經，詳細說明如下： 感覺神經：腕隧道症候群是早期常見的表徵，病人會主訴感覺異常，雙腳對稱性麻木、灼熱或刺痛感，對痛覺和溫度敏感度下降，肌肉力量和肌腱反射正常。異常的感覺從遠端延伸至健康醫療網 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 台電新營區處啟動整備
（中央社記者張榮祥台南7日電）7月颱風丹娜絲重創台南山區、沿海電力，如今颱風鳳凰又逼近，台電公司新營區營業處已啟動整備，且巡視修剪電力線路沿線樹木，全力待命。中央社 ・ 1 天前
激戰畫面曝！中國網紅「灣灣小月」北捷戰台灣姨…她惱羞扯：國家都不認
中國網紅「灣灣小月」近日在台北捷運乘車時，跟台灣乘客爆發激烈口角，還稱對方「青鳥」；當女乘客問她「哪裡來的？回你的國家。」當下灣灣小月竟惱羞回嗆，「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」最後鬧到揚言找警察。此事引起網友熱議，不少人怒批灣灣小月製造對立、挑起仇恨；對此，陸委會表示，相關機關已有在注意，任何案件都會檢視，但得審查後才會確定結果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
立冬11/7吃什麼？立冬進補怎麼補？「立冬暖，冬天會很冷」是真的嗎？
立冬今（2025）年落在國曆11月7日，究竟立冬吃什麼？立冬進補怎麼補？立冬吃湯圓之外還有哪些習俗？「立冬暖，冬天會很冷」的說法又是真的嗎？Yahoo新聞編輯室馬上帶你了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 4 年前
立冬進補別傷身！ ３熱門中藥材恐影響西藥
11月7日是立冬，象徵冬季正式開始。立冬不僅代表氣候轉冷，更是民間傳統進補、轉運的重要時機。專家提醒，進補前應先了解自身體質，並注意中西藥交互作用可能帶來的風險，以確保健康養生。中天新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了
[FTNN新聞網]生活中心／台北報導中度颱風「鳳凰」恐將鬼轉直奔台灣而來，根據最新的颱風暴風侵襲機率預測，台北市未來120小時遭暴風侵襲機率為45%。對於是否...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 17 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 15 小時前