堆置量超乎預期 南市環保局：烏樹林暫置場火災原因將由第三方調查

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對烏樹林暫置場日前發生的起火意外，環保局長許仁澤今(25)日表示，現場有架設監視器，相關影像已留存，將交由火調專家比對鑑識。他也坦言，外界可能不會單純相信官方說法，因此包括「是否有管理疏失」與「真正起火原因」都會由第三方專業單位來調查釐清。

許仁澤說明，廢棄物進場都有層層把關紀錄，但是風災後廢棄物暴增，原本預估堆置量約3、4層樓高，並計畫在10月封場，但因地方清運需求大，暫置量一路堆到 6、7 樓高，遠超過預期。

另名清運業者則私下指出，外界臆測「是否混入石綿瓦」其實不合理，因為石綿瓦的清運費用比一般廢棄物高上好幾倍，業者根本不會減少運量又冒著風險混在一般廢棄物收運。

環保局強調，後續會依火調結果、周邊空品與居民健康疑慮持續追蹤，並儘快向外界公布資訊。

