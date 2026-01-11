一堆老司機做錯！換車道「有打燈」也被罰3000元 法官親曝開罰標準

生活中心／記者李育道報導

有打方向燈，卻因燈號未「全程閃爍」直到車身完全入線就提前熄滅，若被檢舉仍會被開罰3000元。（示意圖／資料照）

在國道或快速公路上變換車道，只要有打方向燈就保險了嗎？答案恐怕讓不少駕駛大感意外。日前一名駕駛行經台61線快速公路時，雖有打方向燈，卻因燈號未「全程閃爍」直到車身完全入線就提前熄滅，遭後方車輛檢舉開罰3,000元。駕駛不服提起行政訴訟，最終遭法院判決敗訴，法官明確指出，方向燈必須顯示到「這動作結束」為止，否則就是違規。

切車道燈號「提前熄滅」 法官：須閃到車身完全入線

這起案件發生在桃園市大園區台61線路段。該名駕駛主張變換車道前已提前打燈提醒，且過程中未造成危險，質疑裁罰過重。然而，法院審理後指出，依據《高速公路及快速公路交通管制規則》，變換車道時，方向燈必須從車身開始偏移起持續閃爍，直到「四輪完全進入新車道」為止。法官勘驗畫面發現，該車在壓線過程中燈號數度熄滅，並非全程持續顯示，認定違規屬實。

「全程使用」意指從準備跨線開始，到車輛完全進入新車道、回正後才能關閉。（示意圖／資料照）

國道快道罰金3000起跳 「點一下」就關算違規

究竟方向燈要打多久才合法？法規強調「全程使用」意指從準備跨線開始，到車輛完全進入新車道、回正後才能關閉。若僅在切換瞬間「點一下」，或在車身尚未入線前就熄燈，皆屬未依規定變換車道。根據《道路交通管理處罰條例》，一般道路未依規定使用燈光處1,200元至3,600元，若是在高速公路或快速道路，罰鍰則提高為3,000元至6,000元。

國道陷阱多？ 警廣宣導：開始到結束都要打好打滿

類似案例在網路上也引發熱議，日前也有網友在Mobile01交流經驗，直呼「方向燈到底要亮多久？」對此，專業網友點出關鍵「四個輪子都進入新車道才算完成」、「國道時速快，燈號是給後車的保命符」。交通部也多次重申，《道路交通安全規則》第109條明定，轉彎或變換車道必須「全程」使用方向燈，若只是短暫閃幾下就關掉，依法就是違規，駕駛人千萬別跟荷包過不去。

