一堆老闆也不知！麵攤「紅色綁繩」正確名稱曝光 全場愣：只知很難解

生活中心／朱祖儀報導

許多小吃店愛用邦提圈綁住塑膠袋口。（圖／資料照）

許多日常用品常常看到，但你可能不知道它的真實名稱！一名網友近日分享一張小吃攤常用的紅色綁繩照片，好奇問它的正確名稱？文章曝光掀起討論，不過許多人卻都答不出來，還笑說「應該連小吃店老闆都不知道。」

一名網友在Threads發文詢問，「台灣中文怪物，請問下列圖形的正確名稱？」並附上一張照片，畫面中則看到有2個紅色綁繩交疊放在一起。

眾人紛紛搶答，卻怎麼都說不出正解，「那個紅紅的」、「粉紅色那個，綁袋子的」、「沒有彈性的橡皮筋」、「先別管它叫什麼了，你先幫我解開」、「雖然不知道他叫什麼，但我都說那是：很難解的袋子」、「麵攤綁麵的」、「紅紅的，綁袋子的塑膠東西。」

但也有不少內行網友解答，「邦提圈，自從知道它名字之後，都一直銘記在心」、「邦提圈，看尊的影片學到的」、「邦提圈，問題是這個實在太冷門，光講這個名字我相信大部分人不知道是什麼」、「邦提圈，但很多人講尼龍繩，使用塑膠袋裝湯時必要的道具」、「邦提圈啊，上次公司同事還在那邊說我講錯，這個叫什麼束繩，我真的傻眼。」

紅色綁繩叫做邦提圈。（圖／資料照）

先前蔡阿嘎曾拍過影片，介紹日常用品名稱，當時留言區就有一名麵攤老闆推測，邦提圈可能是最初販售的廠商取的名稱，因為他叫貨時，不同廠商對品項的名稱都略有差異，除了邦提圈，也有人稱其為束提圈、提圈，猜測「只是最初賣的廠商取的名稱，所以大家習慣這麼稱呼。」

