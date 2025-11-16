一堆老闆也不知！麵攤「紅色綁繩」正確名稱曝光 全場愣：只知很難解
生活中心／朱祖儀報導
許多日常用品常常看到，但你可能不知道它的真實名稱！一名網友近日分享一張小吃攤常用的紅色綁繩照片，好奇問它的正確名稱？文章曝光掀起討論，不過許多人卻都答不出來，還笑說「應該連小吃店老闆都不知道。」
一名網友在Threads發文詢問，「台灣中文怪物，請問下列圖形的正確名稱？」並附上一張照片，畫面中則看到有2個紅色綁繩交疊放在一起。
眾人紛紛搶答，卻怎麼都說不出正解，「那個紅紅的」、「粉紅色那個，綁袋子的」、「沒有彈性的橡皮筋」、「先別管它叫什麼了，你先幫我解開」、「雖然不知道他叫什麼，但我都說那是：很難解的袋子」、「麵攤綁麵的」、「紅紅的，綁袋子的塑膠東西。」
但也有不少內行網友解答，「邦提圈，自從知道它名字之後，都一直銘記在心」、「邦提圈，看尊的影片學到的」、「邦提圈，問題是這個實在太冷門，光講這個名字我相信大部分人不知道是什麼」、「邦提圈，但很多人講尼龍繩，使用塑膠袋裝湯時必要的道具」、「邦提圈啊，上次公司同事還在那邊說我講錯，這個叫什麼束繩，我真的傻眼。」
先前蔡阿嘎曾拍過影片，介紹日常用品名稱，當時留言區就有一名麵攤老闆推測，邦提圈可能是最初販售的廠商取的名稱，因為他叫貨時，不同廠商對品項的名稱都略有差異，除了邦提圈，也有人稱其為束提圈、提圈，猜測「只是最初賣的廠商取的名稱，所以大家習慣這麼稱呼。」
更多三立新聞網報導
批披薩店老闆道歉「是假的」！名醫力挺台灣遊客：永遠避開這類店
36歲轉職「1行業」怕太老！過來人給答案 師傅曝：月收上看30萬
8旬母「萬元紅包塞嘴」殺腦麻兒！習俗曝光：給兒子最後祝福
國小數學題「5+4≠9」？班上一半人都答錯 全場秒解答：根本不用算
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 7 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》最後一次踏上大聯盟球場激動落淚 卡諾澄清：這是致敬不是退休
多明尼加及波多黎各今天在紐約大都會的花旗球場舉辦一場史無前例的冬季明星賽，其中入選多明尼加代表隊的資深老將卡諾（Robinson Cano），預期會是最後一次以職業球員身分站上大聯盟球場，今天全隊身穿24號球衣向他致敬，而他也不禁在場上落淚，畫面相當感人，不過他受訪時強調，這並不代表自己即將退休。卡諾的17年大聯盟生涯，曾為紐約洋基、西雅圖水手、大都會、聖地牙哥教士及亞特蘭大勇士效力，累積2639支安打、335轟、1306分打點及51次盜壘的成績單，曾拿下4座銀棒獎及2次金手套，原本相當有機會可以在退役後入選名人堂，只可惜他在大聯盟時期曾二度被驗出禁藥，令外界對他的成績打上一個問號。TREMENDO HOMENAJE A ROBINSON CANÓEn un juego entre estrellas de República Dominicana y Puerto Rico, que reunió más de 20 mil aficionados en el Citi Field de Nueva York, Robinson Canó fue figura central de麗台運動報 ・ 1 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 19 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 23 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
沈伯洋遭大陸立案偵查！美國務院回應了
沈伯洋去年10月14日遭大陸國台辦列入「台獨頑固分子」名單。今年6月5日，香港《大公報》披露，沈伯洋父親沈土城名下的台灣兆億有限公司與中國大陸有生意往來，隨後中共中央臺辦宣布對其父名下的公司「懲戒」，禁止與中國大陸企業或個人交易。今年10月28日，大陸重慶市公安局...CTWANT ・ 1 天前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
普發1萬是誰的功勞？他見最新民調震驚了
[NOWnews今日新聞]財政部全民普發1萬近期陸續入帳，在野陣營怒轟執政黨原本說普發現金是違憲，現在卻大搶功勞，入帳備註「行政院發」，甚至強調「領1萬找民進黨」等。對此，台灣民意基金會今（14）日發...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
民進黨傳派「總統級戰將」親征台北 綠委曝決勝條件
藍綠白積極備戰2026大選，作為焦點戰區之一的「首都攻防戰」將由誰挑戰台北市長蔣萬安，也是外界關注的一大看點；尚未定調人選的民進黨除了壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交意願書外，民進黨立委王世堅、沈伯洋，甚至社民黨台北市議員苗博雅也被點名，而除了上述人選之外，如今更有消息傳出，前副總統陳建仁也被列為夢幻人選之一。談到被推薦挑戰台北市的話題，沈伯洋重申自己「戰場就......風傳媒 ・ 17 小時前