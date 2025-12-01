堆肥場亂置未發酵肥料！屏東長治、麟洛2鄉臭氣沖天

近來屏東長治百合部落遭豬屎味、雞屎味侵害，環保局接獲陳情後，立即派員到場察看，並啟動異味官能測定。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近來屏東長治百合部落遭豬屎味、雞屎味侵害，傍晚後臭氣沖天，縣議員杜仁勇頻頻接獲族人陳情，對此，環保局追查發現屏東市某家堆肥場將未發酵完全的肥料暫置部落附近及麟洛鄉某農地，害長治鄉、麟洛鄉惡氣薰天，全案已依違反廢棄物清理法移送屏東地檢署偵辦。

原住民縣議員杜仁勇昨日在議會總質詢時提到，近來頻頻接獲族人陳情稱，長治百合部落豬屎味臭氣熏天，而後他也發現，每天到下午3點過後，屎臭味愈來愈濃厚，他無奈嘆道，住在部落的族人實在太辛苦，竟然要忍受這麼糟糕的生活環境，他替族人難過，也要縣政府提出解決辦法。

對此，環保局長顏幸苑表示，環保局接獲陳情後，有馬上派員到場察看，距離部落500公尺之內有5間養豬場，其中有4間是養100頭以下，另1間則養3000多頭，此外，附近還有1間養雞場、1間養鵝場，以及1間肥料廠。

顏幸苑進一步指出，鄰近部落的肥料廠，因為業者把空氣污染防制設備做得很好，所以3年多來都沒有人陳情，但最近卻惡臭頻傳，後經調查發現是屏東市某家堆肥場把未發酵完全的肥料暫置在該肥料場後方的40公尺處，才會導致臭氣沖天。

顏幸苑說，該堆肥場不僅把未發酵完全的肥料暫置在部落附近，還亂置麟洛鄉某一處農地，造成麟洛、長治2鄉都遭惡臭味肆虐，環保局已依違反廢棄物清理法第46條，將業者移送屏東地檢署偵辦，待檢方確認無保存證據的必要後，會立即請相關業者把未完全發酵的肥料移走。

此外，環保局經巡視後還發現，養3000多頭豬的養豬場以及養雞場都有傳出臭味，當下已立即做異味官能測定，並將樣品送到檢驗室檢驗，待檢驗報告出爐後，若有超標狀況，除將要求立即改善外，也將裁處。

「真的非常臭，臭到窗戶都不敢開！」住在長治鄉、麟洛鄉交界處的居民表示，最近晚上都會聞到屎味，不知道是雞屎還是豬屎，總之就是很臭，且其實長年來斷斷續續都有臭味，最近是又特別臭。

