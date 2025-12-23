一堆長輩都這樣 阿嬤努力學英文 孫女翻筆記「笑鼠」

一名女網友表示，最近阿嬤出國旅遊，回來台灣後突然請家人教她英文，家人雖然有疑惑但也用心教學，結果她看到阿嬤的學習筆記後，被上頭的「中文標註」給笑翻，上網分享也獲得網友大讚「活到老學到老」。

一名女網友昨（22）日在Dcard分享，之前阿嬤出國旅遊，回來台灣後突然請家人教她英文，一問才知道是因為，國外部分飯店的樓層、房號會用英文字母標註，阿嬤覺得至少要看得懂單字，知道要怎麼說才比較方便，因此下定決心開始學英文。

原PO說，阿嬤學得很認真、很努力，還有用筆記本紀錄每個英文字母的讀音，不過仔細一看，阿嬤的讀音還帶有台灣國語，如Z被寫成「ㄌㄧˋ」、F被寫成「也ㄏㄨ」、X被寫成「也可是」，最複雜的W還寫了一長串的「ㄌㄚㄅㄨˋㄌㄡˊ」，讓原PO笑說「真的素輝常可愛」。

其他網友也笑說「阿嬤真的很可愛耶，而且很認真在學」、「應該是ㄉ的地方都變成ㄌ了，完全是台灣國語的發音，好好笑」、「讓我想到小時候學英文也是這樣偷偷標註」、「愛阿嬤，滿足我一整天的笑點」、「這素台灣狗椅式應椅」、「我都寫『欸逼吸低伊誒腐居』」、「光是這麼大年紀還願意學習，就要給一個大大的讚了啦」、「年紀大還記得注音，其實也很不簡單耶」。

