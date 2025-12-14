一堆駕駛不知道！雨天開車「忽略1步驟」秒噴1200元 收罰單才驚違規

生活中心／李紹宏報導

很多人下雨開車忘記「做1動作」，結果收到罰單卻不自知！ 新北女駕駛行經淡水區時，因為「輕微水滴」未開頭燈被檢舉，她主張當時雨量為「0毫米」，且其他車輛也未開燈，質疑開罰不合理。然而，台北高等行政法院審理後，勘驗影片發現路面已潮濕且多車開啟頭燈刷雨刷，認定當時能見度已受影響，寧女未依規定使用燈光屬實，最終判決她敗訴。

雨量為0毫米也需要開車燈？

根據了解，新北市一名寧姓女駕駛，今年4月在淡水區民權路行駛時，因為「未依規定使用燈光」，遭民眾以行車紀錄器檢舉，被依《道路交通管理處罰條例》處以1200元罰鍰。寧女對此不服，提起行政訴訟，她主張當時僅有擋風玻璃有「輕微水滴」，調閱氣象資料顯示雨量為「0毫米」，且現場「其他車輛也沒開燈」，質疑警方的開罰不合理。

但台北高等行政法院看完影片後認為，事實與寧女的抗辯有所出入。影片顯示，當時天色陰暗，路面已明顯潮濕，拍攝車輛的雨刷持續運作；此外，法官確認寧女自己的車輛在行駛中開啟雨刷，但卻沒有開啟頭燈。同時，法官觀察到對向和同向的多數車輛都已亮起頭燈行駛。

因此，法官引用《道路交通安全規則》第109條，強調汽車遇「雨、霧、視線不清時，應開亮頭燈」，立法目的是為了提升車輛辨識度，保障整體交通安全，與自身視線無關。

雨天開燈的法規如何定義？

法官進一步指出，氣象署資料屬於大範圍統計，無法排除局部「微雨」或「毛毛雨」的事實；且法規並未區分雨勢大小，只要客觀上有降雨事實，駕駛人就有開啟頭燈的法定義務。對於「其他車輛也沒開燈」的說法，法官則明確指出，法律義務不會因他人的違規而自動免除。

交通裁決處代理律師強調，雨天開燈是整體交通安全的一環。法官最終認為，寧女在有降雨事實且使用雨刷的情況下仍未開啟頭燈，已明顯違反《道安規則》的法定義務，構成過失違規。也就是說，「判斷是否開燈的標準是實際降雨和能見度，而非雨量計的數字或周遭其他車輛的行為」。最後，台北高等行政法院判決寧女敗訴，她不僅要繳交1200元罰鍰，還需負擔300元訴訟費用。

