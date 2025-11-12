堆高機迴轉「牙叉」突轉向 彰化騎士閃避不及慘摔人車噴飛 驚悚畫面曝

記者潘靚緯／彰化報導

彰化市區昨(11)日發生一起驚悚車禍，一輛堆高機行駛在馬路上，未注意車況直接迴轉，導致一輛直行機車閃避不及，撞上堆高機前的又長又尖的牙叉，導致機車騎士慘摔人車倒地，肋骨及四肢多處擦挫傷，送醫治療，幸好未傷及要害，沒有生命危險，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。

堆高機的牙叉打橫在馬路，造成機車騎士慘摔，造成肋骨及四肢多處擦傷。(圖／翻攝畫面)

警方調查，車禍發生在11日上午10時41分，24歲林姓男子駕駛堆高機，行駛經過彰化市中山路二段時，突然迴轉，正當堆高機轉向時，26歲趙姓機車男騎士閃避不及，高速撞上堆高機前方用來搬運貨物的牙叉，機車騎士當場往側邊摔倒在地。

車禍發生後，受傷的趙姓男機車騎士迅速被送往彰化秀傳醫院治療，經診斷，發現趙男有肋骨挫傷及四肢多處擦挫傷。經警方進行酒測，趙男與肇事的林姓男子酒測值均為零。

警方表示，堆高機等大型機械設備，並非用於一般道路行駛，視線死角多、機動性差，若必須上路，務必提前向主管機關申請許可，並於前後方安排引導車輛，確保行車安全，以保障其他用路人的權益。

