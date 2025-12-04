一堆60歲台幹「回台找一般職缺」 網嘆：錄取率很低

台灣就業市場近期出現令人關注的現象。一位協助公司篩選履歷的網友在社群平台Threads發文表示，發現大量50至60歲的求職者湧現，其中不乏曾在中國擔任台商高階主管，甚至創業擔任總經理的資深人士，如今卻處於待業狀態，主動應徵初階業務等基層職缺。

這項觀察引發網路熱議。部分網友指出，此現象與中國經濟下滑密切相關。近期中國多家工廠停業，導致大批台籍幹部失去工作。自今年6月起，返台求職的中高齡族群明顯增加。

針對這些中高齡求職者的動機，網友意見分歧。部分人認為他們是為打發時間，希望找份輕鬆工作避免老化；另有觀點認為這反映台灣就業市場的結構性問題，出現50至60歲族群積極求職，而18至40歲年輕世代卻不願工作的矛盾現象。

然而，這群資深求職者面臨嚴峻挑戰。有職場資深人士透露，許多公司設定年齡上限為36歲，認為年紀較大者難以管理且想法固執。即便擁有豐富經驗，錄取機率依然偏低。企業主管擔心無法駕馭資歷深厚的員工，形成職場年齡歧視的隱憂。

根據主計總處最新統計，10月失業率為3.36%，1至10月平均失業率3.35%，較去年同期下降0.04個百分點。各年齡層失業狀況呈現明顯差異，20至24歲失業率高達11.81%，25至29歲為5.78%，30至34歲則為3.22%。

專家分析指出，台灣將於2025年進入超高齡社會，人口結構急遽老化。若企業持續排斥中高齡員工，未來恐面臨人才斷層危機。有觀察者提出，中高齡員工具備穩定特質，適合需要守成維持的企業，薪資要求相對合理，工作態度穩定。但對於正在轉型或需要創新動能的公司，可能因舊有習慣限制團隊發展。

這波中高齡失業潮凸顯台灣就業市場的結構性轉變，企業與求職者都需重新思考定位，在高齡化社會找到新的平衡點。

