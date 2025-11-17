Taiwan FactCheck Center

【堉璘臺大人才培育計畫】大學生與在地教師協作，讓媒體素養成為生活技能

發佈：2025-11-17

「在鄉下，資訊真的沒有城市那麼多，你們來對了。」宜蘭古魯部落活動中心，一位銀髮族下課後走向講台，握著講師的手，語氣認真又有點害羞。她剛學會用LINE查證健康資訊，小聲說道：「喝咖啡治癌……以後看到這種，我知道要怎麼查了。」

這堂課從設計到巡迴開講，是由兩位台大學生——廖芷瑩與周家瑤——從2022年一路摸索到2025年，逐步構思實踐，一次次前往桃園與宜蘭的偏鄉與部落。她們想做的是一件看起來很小、實際上卻很不容易的事：讓媒體素養從抽象概念走進生活。

圖說：堉璘臺大人才培育計畫學員周家瑤（中）向課輔班學生講解學習單。（周家瑤、廖芷瑩提供）

從堉璘臺大計畫出發：把實習現場變成公益行動

故事要從「堉璘臺大人才培育計畫」說起。2022年，廖芷瑩與周家瑤分別獲選參與這項計畫，必須提出「公益創新方案」，結合理論、實作與社會需求。那時，廖芷瑩在《上下游新聞網》實習，跟著記者跑田野、寫報導；周家瑤則在台灣事實查核中心，學習如何拆解謠言、推廣媒體識讀。

在不同的實習現場，卻看見相似的缺口：大家都說要提升媒體素養，可是真正到教室裡，老師跟學生要怎麼做？查核中心有很多工具、很多案例，偏鄉學生、部落長輩要怎麼接觸到？

於是，兩人把「媒體素養」鎖定為行動主題，她們不只想做一份研究報告，而是想設計出一套真正能被老師利用的教學資源。

教案很多卻難上手：她們想做的不是「再多一個網站」

動手前，她們做了一件看來很「學術」的事：讀報告。從教育部的《數位時代媒體素養教育白皮書》到《十二年國教課綱》，爬梳研究與政策文本，結論大都相似——學生接受媒體素養教育的時數有限，對資訊爆炸感到焦慮。

她們接著拜訪國高中教師及傳播學者。老師們提到的困境，幾乎可以濃縮成「來不及」三個字。來不及排進課表：升學導向的制度壓力，導致媒體素養課程只能往後排。來不及跟上變化：媒體環境變化太快，從假新聞、網路謠言到AI生成內容，教學現場根本追不上。來不及生教案：坊間教案多但不好用，偏鄉常出現「一人身兼數科」的老師，連備課時間都不足，更別提從零寫教材。

兩人檢視多個媒體素養教案平台，發現以「學科」、「年級」分類看起來整齊，搜尋時卻不夠直覺；很少平台有實際教學的回饋機制；部分資源需要付費訂閱，對偏鄉或資源有限學校是實質門檻。

「我們不想再做一個『堆教案』的網站。」周家瑤與廖芷瑩把網站的角色定義為「以教學者為中心的入口」，列出三個重點：回饋機制、精準篩選、可用性。網站就這樣慢慢架起鋼骨，接下來一年半，前進教室與偏鄉、部落的工作坊，則逐步將高樓蓋起。

圖說：堉璘臺大人才培育計畫學員周家瑤（左起）、廖芷瑩與學生討論氣候變遷相關的假資訊。（周家瑤、廖芷瑩提供）



從學童到樂齡都聽得懂、用得上的識讀課

拆解、重組既有教材，加上兩人設計的互動與生活案例，收攏成四個主題：氣候變遷與環境假資訊、AI生成圖片與影像查核、身體界線與數位性暴力、健康資訊與保健謠言。教案在查核中心教育部門專員張育騰協助檢視和調整後，周家瑤、廖芷瑩開始到桃園和宜蘭巡迴，連辦7場工作坊。

「你覺得這是真的新聞，還是有人亂寫？」在氣候變遷課，她們用網路上蒐集到的圖卡當範例，帶學員討論。原本設想的教學對象是國、高中生，實際上來了不少國小的孩子參與，年齡落差逼著她們臨場應變，用更多遊戲與互動，把艱深的議題轉化成生活情境。

「後來發現，教案寫再完美，都比不上在現場看學生的表情。」周家瑤笑說，「（孩子）聽不懂，要立刻換個例子。孩子皺眉的那一秒，就是個提醒！」

圖說：堉璘臺大人才培育計畫學員廖芷瑩引導課輔班孩子們觀察網路圖片中的AI痕跡。（周家瑤、廖芷瑩提供）



AI圖與LINE查證：在偏鄉教室啟動新技能

在宜蘭利澤社區開設的AI課程，兩人設計分組活動，請大朋友帶小朋友一起檢視螢幕上的照片，是實景拍攝還是AI生成。

「你覺得這張哪裡怪？」「這個人的手指頭，好像多了一根。」「這裡的影子，方向不太對。」孩子們七嘴八舌討論破綻，遊戲化的辨識過程，讓「AI生成」變得具體可見。

另一個令人印象深刻的場景出現在宜蘭古魯部落的「健康資訊查核」課堂。長輩跟著一步步操作LINE查證機器人：輸入關鍵字、貼上文章、看回傳的查核結果。一位阿嬤學會後開心地說：「這個我要介紹給鄰居們。」

媒體素養不只關於「真假」，也關於「如何保護自己數位隱私」。在桃園的小草書屋，她們設計一堂談「身體界線與數位性暴力」的課程。學生透過遊戲學習說「不」；高年級學生則瀏覽真實案例，討論當有人在網路上強迫你傳照片或轉傳別人的隱私影像時，該怎麼應對。

兩人在教學現場與課輔老師、社工密切合作，老師在課後回饋說：「以前很怕談這個，覺得太敏感，但用遊戲跟故事帶，學生反而更願意開口。」

每堂課結束後，她們會記錄過程中踩過的地雷、學生反應好的橋段，並把修正版教材放到自己建置的網站《媒體識讀解碼室》，希望有更多老師與團體參考、使用並回報心得。

從文獻回顧到社區裡的笑聲與問答，兩位學生把「媒體素養」變成精彩的實踐與行動，在她們踏過的地方，已有許多人學會——在按下「轉傳」之前，先多查一查。

圖說：堉璘臺大人才培育計畫學員周家瑤、廖芷瑩前進宜蘭古魯社區，帶民眾用台灣事實查核中心的LINE官方帳號做訊息查證。（周家瑤、廖芷瑩提供）





