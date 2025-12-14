堉舜國際攜手世新大學國際研討會 林致豪：讓更多人看見「AI × 語言力」

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

世新大學2025「科學再發現X AI」AI與百工百業國際研討會於12月12日舉行，活動廣邀產官學研界，深度探討人工智慧在百工百業中的應用與影響。本次研討會由致力於創新語言教育的堉舜國際文化事業股份有限公司作為重要夥伴共同推動。堉舜國際協理林致豪說明，語言正是串聯科技、產業與全球合作的重要橋樑，本次攜手世新國際研討會活動，正是希望透過企業參與，促進語言教育、新科技應用與企業管理領域的對話與交流，讓更多人看見「AI × 語言力」。

堉舜國際文化事業公司攜手世新大學辦理國際研討會，促成AI與百工百業應用產學交流平台。

此次國際研討會涵蓋範圍甚廣，包括「前瞻智慧資訊科學應用」與「AI 時代下的百工百業」兩大主題論文發表。研討內容聚焦於 AI 在保險業務、智慧醫療、精準製程，乃至於 ESG 檢視、假訊息治理等多元領域的最新應用與研究。堉舜國際透過活動贊助與實際參與，為推動 AI 時代的教育革新提供平台。該公司旗下酷酷龍Cocolong圖像式學習教材，即是結合AI應用，以圖像化、情境化來降低知識門檻，協助學習者將語言從傳統背誦轉化為多感官記憶，協助學習者以更自然的方式吸收語言。

堉舜國際協理林致豪說明，Cocolong長年來累積的教學模型，其實就是AI應用在百工百業中的一個絕佳實踐。他表示，AI核心的三個要素包括大數據、AI模型和算力。而Cocolong將所有相關學習內容轉換為圖形設計和動畫元素，使學員能快速吸收海量資料，建構出屬於自己的「大數據」。他強調，這種將抽象概念具象化的模式，能幫助學習者達到能「看得懂、聽得懂、用得出來」的效果，這也體現了 Cocolong 的主要構成與 AI模型的本質高度相符。

談及AI模型，堉舜的 AI 模型便是以「右腦開發學英文」為基礎。該模型架構在於將圖片轉換成語意、將律動口訣變成文法學習，並把聲音動畫轉換成自然發音和語感訓練。林協理強調，堉舜正積極開發 AI 應用，包括正在測試 AI口說老師模型，該系統能分析使用者口說內容、語調與標準，並透過雙向溝通回饋，讓學員掌握正確的語氣，實現了「好像有一個 AI口說老師 24 小時在陪伴他。」，提供個人化即時學習體驗。

林致豪指出，AI 的第三個要素「算力」，在 Cocolong 的模型中就是「右腦」，因為右腦是處理圖形和影音最快的一個算力。除了即時口說反饋，該公司也利用大數據分析學員的學習狀況、評量結果及使用頻率。模型會依據學員的程度，主動安排課程內容、時間和學習頻率。此外，系統還能針對圖像式情境動畫，分析學員觀看時長與吸收能力，進而決定推播相關內容，確保學員能在有限的時間內有效地把內容學好。

面對 AI 帶來的巨大變革，培養跨域人才是企業重要的社會責任。「唯有培養具備跨域思維、科技素養與國際溝通能力的人才，才能在新時代占有一席之地」林致豪強調，堉舜國際也積極推動產學合作，以實際行動支持教育推廣、學術研究與人才培育，本次研討會正是推動知識共創與人才培育的重要平台，堉舜國際希望透過此活動，展現其積極投入教育與人才培育的企業責任與願景，讓更多人看見「AI × 語言力」所帶來的巨大可能。

