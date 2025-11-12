堤防未補致水淹花蓮明利村？ 經濟部澄清：該處本就沒堤防

受鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應帶來龐大雨量影響，花蓮縣馬太鞍溪便橋10日遭被洪水沖斷，洪水還灌進鄰近的明利村，引起明利村長林萬成痛批，多次通報堤防有破口，政府卻未依建議施工。不過，經濟部今天(12日)說明，「該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題。」

經濟部說明，自9月2日馬太鞍溪堰塞湖釀災至鳳凰颱風來襲前，水利署集中人力以及機具，處理下游光復鄉溢流處的馬太鞍溪疏濬及破損堤防重建工程，11天內疏濬203萬方土石、復原2,860公尺的堤防，也讓此次鳳凰颱風來襲時，光復及萬榮鄉親受到的衝擊可以相對降低。

廣告 廣告

經濟部指出，林萬成確實有提出希望堤防「延伸」的需求，但當時經評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，仍先以沙包短期加固，並加強疏濬。

經濟部表示，因鳳凰颱風侵襲雨量增加，河川淤積嚴重，遠超過預估，才導致泥水進入萬榮鄉明利社區，主要造成道路淤積、交通受阻。

經濟部強調，水利署10日起已派60人、30輛機具24小時日夜搶險進行導水，目前明利社區水勢已稍緩，配合鼎塊(消波塊)積極防堵措施，引導進入排水系統，進一步加強防止河水溢出後進入市區，而今日也加派20人、10輛機具，預計本日可以完成防堵作業，減少對民眾影響。(編輯：陳士廉)