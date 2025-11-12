堤防破洞不補花蓮明利村慘淹

鳳凰颱風來襲，花蓮縣馬太鞍溪水暴漲，夾帶大量泥砂的洪水自10日起持續從左岸堤防尾端缺口灌進萬榮鄉明利村，造成低窪地區房屋滅頂、農作物受損，台9線也一度被淹成水道，水利署雖緊急投入大量鼎塊擋水但效果有限，村民見家園泡水卻無能為力，痛批水利署不及早處理缺口，「這不是人禍什麼才是？」將爭取國家賠償彌補損失。

萬榮鄉公所統計，明利、馬太鞍部落受淹水影響區域共31戶，包括19戶住家和12戶工寮，共撤離58人；馬太鞍溪左岸溢流影響土地面積達103.5公頃，其中17.5公頃為原住民保留地，86公頃屬受災農地，多集中在鳳林長橋段。

廣告 廣告

明利村長林萬成指出，大水從10日傍晚到12日持續湧進社區，受災嚴重地區主要集中3、4鄰，有房子幾乎滅頂，村內種植水稻、橘子、黃金果、蓮霧等農地都被泥水淹蓋，不過因路面滿是泥濘，根本沒辦法勘災，暫無法評估受損程度。

林萬成氣憤說，過去曾多次向水利署反映堤防缺口問題，光復鄉洪災後也在中央緊急會議提過，當時總協調官、政委季連成也有交代處理，卻都沒下文，10日溪水暴漲前和水利人員到場會勘，卻得到「不會有問題」的答覆，痛批水利署不能在淹水後才臨時抱佛腳封堵缺口。

有村民透露，過去缺口有用鼎塊堵住，後來因疏浚工作移走鼎塊開路，沒想到颱風前相關單位只撤離機具卻沒有把鼎塊、沙包堆回去，半個小時可完成預防的事情卻不做，炮轟「這不是人禍什麼才是？」未來將爭取國賠。

縣長徐榛蔚昨與水利署長林元鵬會勘，前天承認「確實疏忽，沒有掌握到實際狀況」的林元鵬昨強調，淹水非堤防缺口所致，而是受堰塞湖淤積墊高河床及河道改道影響。

經濟部晚間也發新聞稿坦言，村長有反應，可是水利署評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，仍決定先以沙包短期加固，並且加強疏濬。