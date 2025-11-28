堪比三金！邱澤、許瑋甯婚宴430人 藍心湄、陳美鳳出席
邱澤與許瑋甯舉辦了一場盛大的婚禮，邀請了430名賓客參加，場面隆重堪比三金典禮。擔任媒人的藍心湄不僅打扮華麗出席，還送出了六萬六的紅包表達祝福。在婚宴上，藍心湄分享了兩人登記結婚時的趣事，表示他們當時什麼證件都沒帶，讓戶政人員相當驚訝。陶晶瑩、陳美鳳、張清芳等眾多藝人也出席了婚禮，紛紛送上祝福，讓這對新人收穫滿滿的祝福與關愛。
邱澤和許瑋甯的婚宴邀請了430名賓客，場面盛大，眾星雲集，氣氛熱鬧非凡。擔任媒人的藍心湄身著華麗服裝出席，她更是慷慨送出六萬六的紅包祝賀新人。藍心湄在婚宴上分享了兩人登記結婚的有趣經歷，她表示當時在戶政事務所，戶政人員詢問新人是否攜帶了必要文件，結果兩人什麼都沒帶，她笑稱這兩個人是「阿呆」，反而是她自己把所有證件和印章都帶得最齊全。不過，由於邱澤和許瑋甯都是知名藝人，戶政事務所的工作人員都認識他們，因此仍然讓他們順利完成了結婚登記手續。
陶晶瑩也帶著女兒荳荳前來參加婚禮。她透露平時與新人聚會時，兩人都坐得很遠，一個坐在12點方向，一個坐在6點方向，顯示出他們私底下也是相當低調的一對。而邱澤昔日的「緋聞女友」陳美鳳也來到婚宴現場送上祝福。談起過去與邱澤的烏龍緋聞，陳美鳳表示她曾與邱澤的媽媽碰面，兩人都笑了起來，因為邱澤媽媽其實一直有在看她演出的八點檔。
與許瑋甯擁有深厚交情的「東方不敗」天后張清芳也盛裝出席婚宴。張清芳表示她從許瑋甯當模特兒時就認識她了。她還提到新人已經有一個寶寶，希望他們再生一個，兩個剛剛好，並向邱澤表達了加油的鼓勵。
藝人關穎也參加了婚禮，她透露已經提前將紅包和寶寶的禮物送給了邱澤和許瑋甯。關穎回憶說她與邱澤是因為台灣拳而相識，她讚嘆邱澤的台灣拳非常厲害，是全台灣少數能贏過她的男生，因此對他印象非常深刻。
吳姍儒也出席了婚宴，她認為邱澤和許瑋甯是21世紀以來最登對、最好看的新郎新娘。這場等待了四年才舉辦的婚禮，不僅賓客陣容非凡，更讓這對新人收穫了滿滿的祝福。
