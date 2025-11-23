堪比金馬獎婚宴起底！東裕集團第三代娶妻 關穎、邱淑貞成姻親

台北寒舍艾美酒店豪華婚宴眾星雲集。（圖／翻攝自關穎 IG、劉嘉玲 微博）

近日，台北寒舍艾美酒店舉行一場引發高度關注的豪華婚宴，現場星光熠熠、重金雲集。網友挖出新人家族背景後驚呼連連，新娘沈婷婷是邱淑貞的侄女，而新郎Justin則是關穎的表外甥。現場不僅星光雲集，兩大家族背後的財力也相當驚人，堪稱強強聯手。

新人是怎樣的背景才可以邀請到眾多港台演藝圈大咖出席，令外界好奇，微博有網友翻出，新娘沈婷婷的家族背景非凡。她是邱淑貞丈夫、時裝零售集團I.T創辦人沈嘉偉的弟弟沈建偉的女兒。

新郎Justin的家庭背景同樣亮眼，他是兩岸傳奇「河南王」王任生的孫子，家族掌控東裕與丹尼斯百貨兩大集團。Justin是王任生次子王尚卿與蔡佳樺之子，母親蔡佳樺則是國泰集團創辦人蔡萬春的孫女。由於女星關穎的母親是蔡萬春的女兒，因此Justin與關穎為表親關係。關穎也在IG限動曬出婚宴照片，開心表示：「前晚參加姪子婚宴，遇到許久不見的關大美人」，而婚宴地點寒舍艾美酒店，同時也是蔡家成員經營。

婚宴現場除了重金雲集之外，陣容堪比大型影視盛會，包括梁朝偉、劉嘉玲、梁家輝、江嘉年、邱淑貞與女兒沈月、鐘鎮濤、范姜與鐘懿、關之琳、上山詩鈉、袁咏儀、周汶錡、張艾嘉與王靖雄、張清芳、張小燕、蔣雅淇，以及林慧晶（王偉忠太太）等一線藝人盛裝出席。

