堪比金馬獎！東裕集團第三代娶妻 台港大咖明星雲集

台北某知名飯店裡一場眾星雲集的豪華婚宴。（圖／翻攝自 蔣雅淇 Threads）





這場婚宴嘉賓堪比金馬獎！金馬獎當天，台北某知名飯店裡有一場眾星雲集的豪華婚宴，包括梁朝偉夫婦、關之琳、張艾嘉、梁家輝，就連好久不見的張小燕也現身。而這場婚禮的主角來頭也不小，新郎是「河南王」王任生的孫子是東裕集團第三代，是關之琳的表外甥；新娘則是知名港星邱淑貞老公的姪女，排場完全不輸金馬獎。

拍攝者：「說嗨。」

手插口袋，港星梁朝偉與一旁媒體人蔣雅淇一同合照，不只他，現場還有來自台港兩地多位演藝圈重量級藝人都現身，包括鍾鎮濤、張艾嘉、關之琳、梁家輝、張清芳等人，就連久未露面的張小燕也出現在會場上，根本是眾星雲集。

廣告 廣告

港星劉嘉玲：「香港跟台灣的好朋友，我在這裡祝Justin跟婷婷白頭偕老永結同心，早生貴子。」

現場星光熠熠，排場完全不輸同天舉辦的金馬獎，而這不是頒獎典禮現場，而是一場超豪華婚宴。主持人：「我們一起，1、2、3。」

結婚的這對新人接受大家的祝福，而他們之所以可以邀請到這麼多大咖明星不是沒有原因，其中新郎官Justin爺爺是知名富豪河南王王任生。

河南王王任生（2011/12）：「認為我聖誕燈可以用，是用了很多的工人，有30萬人需要工作，這30萬的工作機會可以幫助一部分（河南）農村的人。」

14歲流亡到台灣，曾當過國小老師，後轉戰商場，回故鄉河南投資，成全球最大聖誕燈供應商，傳奇一生身價破百億，手握多套帝寶。

而新郎官的爸爸是河南王次子東裕集團董事長王尚卿，媽媽則是國泰創辦人蔡萬春孫女蔡佳樺，新郎還是藝人關穎的表外甥。另外新娘背景也不凡，是知名港星邱淑貞老公的姪女，此次邱淑貞帶著模特兒女兒沈月一同出席典禮。

港星梁家輝：「很高興能來參加，Justin和婷婷的婚禮。」不少演藝圈大咖坐飛機來喝喜酒，這場婚宴豪華陣容堪比星光大道，也讓人羨慕不已。

在 Threads 查看



【更多東森娛樂報導】

●學霸歌手自曝「結了三次婚」 新加坡老公學中文贏得芳心

●邱澤、許瑋甯婚宴日期曝光！曬「絕美婚紗照」浪漫甜吻

●富二代樂當專屬Atm！「小周迅」林映唯婚宴激吻老公

