堪比金馬獎！林映唯浪漫完婚 賈靜雯感性證婚「背後原因曝光」
記者林汝珊／台北報導
林映唯與Richard正式成為夫妻，下午證婚儀式已可感受到林映唯的用心，這場婚禮籌備近一年，從證婚儀式到婚宴流程、現場光源、佈置主題、餐飲內容，甚至服務生的穿著，全由她親自規劃、CAELUS Wedding其樂斯婚禮顧問協助。林映唯笑說，自己一直沒有真正「當新娘」的實感，反倒像是婚顧在執行大型活動，「終於要到成果發表了，這段時間真的累並快樂著！」被問到婚禮結束後最想做什麼，她毫不猶豫表示：「關掉手機，暫時不想再看到任何訊息通知。」
親友們齊聚為新人獻上祝福，兩人內心滿滿感動，特別感謝賈靜雯擔任證婚人的重要角色。林映唯透露，Richard當初疫情期間剛回到台北，身邊幾乎沒有朋友，都是賈靜雯一路照顧他，讓他再次感受到家的溫度。她分享說：「後來換我加入，他們依然張開雙臂接納我；賈姐更是愛屋及烏，把我當成自己的女兒。我因為父母都不在了，她也在某種程度上成為代表我這一方，給我陪伴、支持，還有最真心的祝福。」
晚宴上也播放他們日前遠赴羅馬拍婚紗時，所拍攝的短片作為婚禮開始的片頭，林映唯在片中說：「對我來說沒有所謂對的人，只有願不願意去成為對的人。」Richard則說：「決定好了接下來的日子一起攜手同行，就算妳最害怕的世界末日來臨的那一天，不要怕不要慌，我會用我的雙手穩穩地接住妳。」他更以閩南話訴說愛情金句：「今仔日的我，比昨昏較愛你，明仔日的我，嘛會比今仔日更愛你。」一字一句都有滿滿愛意。
這場婚禮更是星光熠熠，包括賈靜雯、李李仁、張孝全、楊祐寧及太太Melinda、楊謹華、王柏傑、柯震東、蔡凡熙、宋柏緯、張寗、洪群鈞、蕭敬騰及太太Summer、陳語安、康茵茵、森田、周曉涵、陳楚河、柯朋宇、李杏、導演簡學斌、陳妤、黃薇渟、大飛、李玉璽、許允樂、周予天、蕭子墨等人皆到場祝福。婚禮主持人黃豪平笑稱：「這陣仗我還以為來到金馬獎典禮！」
