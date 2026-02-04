堪比電詐園區！湖北精神病院「收編正常人騙保」一年獲利2700萬 官方下令清查

湖北各大精神病院爆出離譜騙保案。示意圖。取自Usplash



中國湖北省襄陽、宜昌兩地近日爆出多家精神病院涉嫌違規收治非精神病患者、系統性套取醫保基金的重大弊案，引發輿論關注。中國媒體《新京報》報導揭露，部分民營精神病醫院以「免費住院、免費接送、包吃包住」為誘因，招攬正常人、輕症者、戒酒者甚至院內護工、保全人員假扮精神病患住院，藉由虛構病情與診療項目，大量詐領國家醫保資金。

患者淪為醫院「搖錢樹」 護工、保安也裝病

根據《新京報》報導，前往湖北襄陽、宜昌等各大精神病院臥底調查，發現他們形成一條完整的「假住院」產業鏈，為確保病床滿載、持續套取醫保，醫院以「免費住院、免費接送派車」作為誘餌，下鄉招攬農村長者與低收入者，協助他們造假病歷，將正常人包裝成「酒精所致精神障礙」等可高比例報銷的病症。部分醫院甚至安排護工與保安登記為精神病人，平時照常上班，僅在醫保部門稽查時才回病房「裝病」。

廣告 廣告

據報導，根據住院系統資料，一名病人90天可產生約1.2萬人民幣費用，其中實際藥費僅數百元，大量費用來自從未實施的「心理治療」、「行為矯正」等項目。有一名精神病院的護工就向《新京報》表示，若一間醫院維持100名住院者，醫院僅靠詐領醫保，每年即可獲利約600萬元人民幣（約2700萬元新台幣），「一個月一個人套5000，一年6萬，100個病人就是600萬，成本一年就赚回來了」。

不讓正常人出院 宛如「電詐園區」

更令人震驚的是，《新京報》報導還揭露，部分醫院內部管理宛如「封閉的詐騙園區」，為防止病人出院導致現金流中斷，不少醫院採取「只進不出」策略，阻撓康復者離院，甚至對不服從管理的病人施暴，掌摑、腳踢、綁床、水管抽打，部分患者也被強迫從事清潔、照護等勞動。

為規避監管，還有醫院還發展出「假出院」手法，在稽查期間讓部分病人「暫時消失」，檢查結束後再重新入院，《新京報》調查就發現，光是2025年12月，某醫院就有20多人出院，然而事實上，除了個別病人是真的出院以外，其餘病人都還在醫院裡，所謂出院只是「假出院」。

宜昌一間醫院更被指長期擠滿上百名由福利機構轉介的長者，居住環境惡劣，有人的病情本來不嚴重，住院以後反而變嚴重了；還有人因長期無法出院而輕生，已知2025年6月就曾發生過一起類似案件。

《新京報》痛批，患者不過是「醫院」套取醫保資金的工具，「一年多時間過去，問题依然怵目驚心，已經不能止於個案曝光，更不能寄望於『自覺整改』」。

中國當局下令全面清查

輿論發酵後，中國國家醫療保障局日前發出緊急通知，要求各省級醫保部門在2月8日前，集體約談轄內所有精神類醫保定點醫療機構負責人，並宣講醫保相關法規與監管政策；同時責令全國精神類醫療機構即日起展開全面自查自糾，重點清查誘導住院、虛假住院、虛構診療、偽造文書與違規收費等行為，並須於3月15日前完成整改、退回違規資金，各省醫保部門需在3月底前向國家醫保局提交書面報告。

國家醫保局還強調，今年將針對精神類醫療機構展開專項抽檢，對違規情節嚴重者依法從重處理、移送公安機關。

襄陽市、宜昌市及湖北省政府也公告，已陸續成立聯合調查組，針對媒體揭露的「違規收治患者、涉嫌套取醫保基金」問題展開清查，強調對媒體和群眾反映的問題，一經查實，將依法依規從嚴、從速追責相關人員責任，後續調查結果將以官方通報方式說明。

更多太報報導

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」