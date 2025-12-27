堪比921地震！深夜規模7強震 網嚇壞：又想起當年驚恐感覺

【緯來新聞網】台灣東北地區27日深夜11時05分發生芮氏規模7.0強烈有感地震，北台灣多地劇烈搖晃，不少民眾驚嚇不已，紛紛聯想到1999年921大地震的恐怖經驗。

規模7.0地震嚇壞不少人。（圖／氣象署）

中央氣象署於地震發生後一分鐘，也就是11時06分，發布地震速報，透過即時警報系統提醒民眾注意餘震風險，並呼籲採取「趴下、掩護、穩住」的基本防震行動。當局尚未發布海嘯警報，截至深夜尚未傳出重大災情，相關單位正持續進行災害查報與設施檢查。



初步資料顯示，此次震央位於台灣東北外海，確切位置與震源深度仍在研判中。不過從北北基、宜蘭、新竹等地的民眾回報來看，此次震感範圍廣泛且劇烈，台北市高樓住戶更反映有「長時間搖晃」的現象。



而這次規模7.0地震也讓人回想起1999年9月21日凌晨1時47分，台灣中部集集鎮發生芮氏規模7.3地震（美國地質調查局測得地震矩規模為7.6至7.7），造成全台劇烈搖晃，死傷慘重。當年地震由車籠埔斷層錯動引發，並在地表形成長達85公里的破裂帶，是台灣歷來最嚴重的天然災害之一。



目前，各地政府單位正陸續檢查捷運、電力、水庫與校園設施，應變系統維持高警戒狀態。

