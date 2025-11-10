堰塞湖危機！ 光復鄉撤1435人 鄉公所.縣府分工安置

花蓮縣 / 綜合報導

持續帶您來關心，隨著鳳凰颱風逼近，光復鄉公所啟動強制撤離，但需要撤離的人數多達1435人，整個花蓮縣府也都動起來，由鄉公所主責人數造冊，與通知撤離居民，縣府協助提供交通工具，申請軍卡支援，整備收容所、清點人數等工作，警察局則負責廣播通知、封路交管，各單位各司其職，爭取在時限內完成撤離工作。

好幾台怪手，在堤防邊進行加固作業，吊車將太空包吊起排列堆疊，花蓮縣馬太鞍溪砂石廠周邊，工人加緊趕工，加強疏濬及堤防加固作業。另一頭軍卡開進光復市區，將民眾捐贈的物資送達收容所，鳳凰颱風來勢洶洶，馬太鞍溪堰塞湖又達紅色警戒，光復鄉公所10日啟動緊急撤離，花蓮縣府也動起來。

縣府災害應變中心，各單位齊聚開會討論，掌握撤離最新進度，因為光復鄉有多達1435人需要撤離，光復鄉公所，除了提供縣府造冊人數，最重要的工作，就是要通知撤離居民，縣府民政處，則負責提供交通工具申請軍卡，清點撤離人數，警察局則負責廣播通知，封路交管，並協助鄉公所人員撤離民眾，消防局則協助廣播，待命救災。

花蓮縣政府公共事務室科長李冠霆說：「衛生局及消防局的救護車，針對弱勢撤離及行動不便的民眾，我們來協助運送到達收容的處所。」而民眾撤離之後，隨之而來的就是收容問題，由光復鄉公所，負責統計鄉民需求，縣府社會處則整備物資收容環境，清點收容人數，應變中心隨時督導撤離收容工作，隨著颱風逼近，撤離工作刻不容緩，也考驗花蓮縣府與鄉公所的分工合作。

