堰塞湖威脅揮之不去！光復鄉居民逢雨心驚 「憂再發生」難安眠

馬太鞍溪堰塞湖的威脅持續籠罩著光復鄉，居民至今仍心有餘悸。2025年9月，樺加沙颱風豪雨導致堰塞湖溢流，造成馬太鞍溪橋被沖斷，洪水夾帶泥沙湧入民宅，許多居民只能逃往屋頂避難。雖然災後家園逐步復原，各地愛心人士湧入協助，但只要壩體仍存在，居民就依然生活在恐懼中。林業保育署已制定短期與中長期治理計畫，然而面臨的挑戰與不確定因素仍然很多。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件。（圖／ＴＶＢＳ）

溢流事件對光復鄉造成慘重災情，居民呂小姐描述當時的情況，她的先生和三個孩子全程目睹洪水從巷子外灌進家中，水位幾乎灌滿一層樓。儘管事發已過兩三個月，但當時的震撼仍讓居民餘悸猶存。呂小姐表示，災後只要下大雨或收到地震的細胞簡訊，居民就會非常擔心是否會再次發生天災。她提到自己只要聽到雨聲就無法入睡，總是擔心半夜會再次發生大洪水，而自己是否來得及逃離。

廣告 廣告

回顧堰塞湖形成的原因，是2025年7月薇帕颱風期間，馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道，於7月21日形成堰塞湖。當時評估認為難以用工程手段處理，只能進行監測與人員撤離。然而9月23日，樺加沙颱風帶來的豪雨造成堰塞湖溢流，強大的破壞力淹沒了光復鄉市區。

溢流事件重創光復鄉。（圖／ＴＶＢＳ）

台灣省土木技師公會理事拱祥生指出，堰塞湖所在位置人煙罕至，機具難以到達，加上上游、中游、下游分屬不同管理機構，整合不足是主要問題。他建議堰塞湖的整治應由單一機關負責，以提高效率。

儘管事後持續監測顯示河道無阻塞情況並正常溢流，林業保育署也制定了治理計畫，但仍面臨許多挑戰。林業保育署集水區治理組長劉忠憲解釋，目前壩體形成了V型谷，整體穩定性較理想，但V型谷兩側的邊坡是由崩塌土砂堆積而成，非常不穩定。若遇地震或豪大雨，這些邊坡可能持續崩塌甚至整個滑移下來，有可能再次堵塞河道。

林業保育署短期規劃在非汛期間，讓機具沿溪床至壩體進行降水作業，開挖溢流水道維持通水能力，同時計劃在年底前完成草籽撒播以減緩表土流失。劉忠憲表示，他們計畫從溪床邊的邊坡上開闢施工便道，確保其高度不受溪床沖刷影響，希望能在明年6月底前完成。這條施工便道未來將作為運輸機具、材料和人員進入的通道，以便對堆積的土砂和壩體進行相關治理工程。

中長期規劃則是要提升馬太鞍溪整體通水能力，但這需要時間處理及分期疏濬。在威脅尚未解除的情況下，目前只能加強疏散撤離的標準作業程序，避免災難再度重演。

更多 TVBS 報導

心好累！新堰塞湖提早2.5小時溢流 光復居民剛回家又撤離

花蓮馬太鞍溪「新堰塞湖」溢流！泥水淹過台9線便橋

維持紅色警戒！燕子口處堰塞湖 距壩頂剩4.8公尺

瑞士冰川崩落融化變堰塞湖 雷達、無人機隨時監控

