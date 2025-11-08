堰塞湖沖出郵局報廢郵筒！民撿回網拍「最高飆6000元」郵局急追回17座
記者李育道／台北報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水挾帶大量土石沖入光復、鳳林一帶，不僅造成民宅受損，光復郵局一批「待報廢郵筒」也被泥流掩埋。事後竟被民眾撿拾後上網販售，每個開價從2500元到6000元不等，甚至有數個標註「已售出」疑似盜賣郵政資產。對此，中華郵政證實，並已要求賣家下架，並緊急回收了17座郵筒。
中華郵政指出，該批郵筒原存放於光復郵局一樓後方閒置區域，原為待報廢設備，但在堰塞湖溢流時泥流湧入後方圍牆外，導致郵筒與廢棄物、污泥混雜，救災重型機具清運時誤將郵筒連同廢棄物清除。未料事後遭民眾撿獲並上架網拍。
郵政公司表示，依「報廢財產變賣及估價處理作業要點」規定，報廢設備若欲變賣，必須先將郵徽、局名、編號等郵政標記確實塗銷並拍照存證；而信筒、信箱等具郵政識別特徵的設備，須會同得標廠商運送至廢鐵廠，以重型壓鐵機整體破壞，不得轉售或收藏。此次外流郵筒仍屬郵政財產，禁止私自販售。
中華郵政已通知賣家立即下架，並緊急回收全部17座郵筒，同時責成花蓮郵局檢討報廢財產的保管與處理程序，強化後續防範機制，以杜絕類似事件再發生。
