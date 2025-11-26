堰塞湖泥沙淤積野溪 張峻議長再度會勘

馬太鞍溪堰塞湖日前發生潰壩，大量泥沙與土石瞬間湧入下游，使主流河道嚴重淤積，並推擠至瑪達納娜溪、麗太溪、羅莫溪、利哈岸溪等四大野溪匯流口，造成倒灌與排水受阻，沿線部落面臨新的安全威脅。

花蓮縣議會議長張峻為掌握最新情況並加速整治，服務團隊和蔡依靜議員於昨天第一次會勘後，再度到場會勘了解搶修進度（見圖）。

張峻議長表示，服務團隊勘查後第九河川分署隨即在假日調派特殊重型機具進場，迅速處理野溪出水口淤積問題，這樣的效率對確保居民生命財產安全非常重要。他指出，堰塞湖潰壩後的泥砂仍持續往下推移，野溪出口與堤防一旦未及時處理，下一場雨就可能造成二次災害，因此所有整治作業必須與時間賽跑，絕不能延誤。

廣告 廣告

蔡依靜議員表示，從大馬村、吉利潭附近一路往下，到太巴塱、阿陶莫、加里洞、鳳林山興、中興等部落，多處溪流匯流口均因泥砂淤積而排水受阻，情況十分嚴重，需要中央、縣府、鄉公所與部落共同合作才能逐一解決。她也感謝第九河川分署第一時間全力投入，協助地方迅速展開搶修。

林源富議員到場關心，表示此次堰塞湖潰壩造成多處溪流受影響，第九河川分署能在第一時間調派機具、劍及履及投入搶修，展現高度行政效率表示肯定。

第九河川分署陳副分署長在現場表示，在議長服務團隊昨日完成會勘後，分署立即調派機具搶修，目前哈利岸溪匯流處河段已完成疏通，瑪達納娜溪河段清淤作業正持續進行，後續將依序完成其他匯流口疏通，確保排水順暢。同時，馬太鞍溪與花蓮溪匯流處往下游至劍英大橋河段的疏濬工程已完成發包，本週即投入機具，預計在濬期前完成約五十萬立方公尺土砂清除作業。

第九河川分署亦同步啟動短、中、長期治理計畫，包括加速堤防興建，預計明年汛期前完成堤防復建工程；於一一六年底前完成高規格堤防及第二道防護堤；並加速河道疏濬，明年汛期前至少完成六○○萬立方公尺清淤量，以全面提升通洪能力。他強調，分署將持續整合治理與疏濬作業，全力維護光復、東富、萬榮及花蓮地區河川安全。

張峻議長表示，堰塞湖潰壩造成的風險仍未解除，只要再下一場雨，未處理的淤積點都可能再次造成堵塞或淹水，因此必須持續監督每一項工程的進度與品質，直到全流域恢復安全為止，讓部落居民真正安心。