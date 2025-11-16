堰塞湖洪災後拚復原 萬榮明利村單日清淤2千噸

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）馬太鞍溪堰塞湖洪災受災嚴重地區拚復原，花蓮縣府以鳳林鎮及萬榮鄉明利村為重點，進行大規模清淤與廢棄物清除，單日清運泥沙、廢棄物共2200公噸，明利村清運量高達2000公噸。

颱風鳳凰外圍環流降雨致馬太鞍新生成3號堰塞湖溢流，造成馬太鞍溪2度溢淹萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里；花蓮縣環保局今天表示，緊急調度24人專業團隊及24台重型機具投入萬榮鄉，主要工作聚焦於明利部落周邊（含道路）及山區散戶。

在明利村馬太鞍聚會所周邊開挖，動用挖土機、推土機，完成約650噸淤泥開挖；於縣道花45線清淤，包括土車、挖土機、水車等，清運聚會所前道路及周邊淤泥，並開闢臨時堆置場，清運量約1200公噸；將聚會所周邊臨時暫置場淤泥運送，完成600公噸。

除萬榮鄉明利村外，環保局也協調運土卡車，協助鳳林鎮長橋里忠一路、忠二路社區運送淤泥200噸，所有淤泥均運往建設處及環保局專設的中心埔暫置場。

環保局表示，今天將持續投入更多抓斗車、挖土機等機具，優先執行家戶周邊廢棄物及淤泥清除作業，力求讓災民早日恢復正常生活。

至於鳳林鎮長橋里，因排水中段野溪嚴重淤積，排水功能大幅受損，為降低淹水風險，花蓮縣農業處立即啟動「長橋排水中段野溪清疏搶險工程」，針對淤積區域進行清疏與環境改善，儘速恢復排洪效能。

農業處長陳淑雯說明，清疏範圍約200公尺，昨天進場施作，預計6個工作天完成，將於21日完工；施工期間已要求承包商加強工區安全維護，並注意周邊交通動線，確保居民生活不受影響，同時將持續派員巡查、掌握施工進度，確保工程品質與效率。

縣府呼籲，如民眾發現野溪排水設施有堵塞或損壞情況，可立即通報公所或縣府單位，縣府將儘速派員勘查處理。（編輯：陳仁華）1141116