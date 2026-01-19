堰塞湖洪災獲救女童小沂 畫大卡片加小玩偶贈送搜救員

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

還記得去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤中幸運獲救的女童小沂嗎？19日母親帶著她來到屏東縣消防局，感謝當時把她救出來的消防人員。小沂親手畫了一張大卡片，用注音寫著「謝謝所有救災英雄」，還送了一隻小玩偶給消防員，場面十分溫馨。

光復鄉堰塞湖洪災獲救女童小沂 畫大卡片加小玩偶贈送搜救員

去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤釀成15死悲劇，受困2天的6歲女童小沂，因為屏東特搜隊員的不放棄救援，讓她幸運地被找到。（圖／民視資料）

親手把玩偶送給消防員叔叔，她是小沂，就是那個在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤中幸運獲救的女童。獲救女童小沂腼腆的說，「很開心，謝謝哥哥。」屏東消防員林楷晟開心的收下禮物，「她昨天夾到的禮物，說要送我」，記者詢問看到小沂第一眼時是否有想起當時的情景，得到意外的答案，「沒有，因為她今天比較乾淨，就是...哈哈哈，認不出來。」去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤釀成15死悲劇，受困2天的6歲女童小沂，因為屏東特搜隊員的不放棄救援，讓她幸運地被找到。19日屏東縣消防特搜頒獎典禮中，小沂由媽媽陪同，以神秘嘉賓現身，親自獻花給特搜隊的叔叔們，還畫了一張大卡片，用注音符號寫著「謝謝所有救災英雄，有你們真好」，並且祝消防員「新年快樂，平平安安」。

廣告 廣告

光復鄉堰塞湖洪災獲救女童小沂 畫大卡片加小玩偶贈送搜救員

小沂親手畫了一張大卡片，用注音寫著「謝謝所有救災英雄」。（圖／民視新聞）

小沂母親很感謝的說，「上天保佑，真的，然後也很謝謝他們那麼辛苦，小沂現在的狀況有比較好，但還是會怕颱風、水，都還是會怕。」看到這麼多的鏡頭，小沂害羞的說不出話來。消防隊員看到她現在活潑健康的樣子，也感到很欣慰。屏東消防員林楷晟：「就看到她這樣子健健康康還不錯。」消防叔叔把小沂送的娃娃別在手臂上炫耀，像是榮耀的印記，所有人都不會忘記那一刻的感動。

原文出處：光復鄉堰塞湖洪災獲救女童小沂 畫大卡片加小玩偶贈送搜救員

更多民視新聞報導

舊蘇花最美路段走入歷史 和仁至大清水廢線

馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死 家屬告徐榛蔚.鄉長廢弛職務

光復洪災19死！徐榛蔚挨告「廢弛職務」 花縣府回應了

