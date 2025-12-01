堰塞湖洪災重創光復 慈濟修繕團隊已完成40戶

堰塞湖洪災重創花蓮光復鄉，至今過了兩個月，慈濟修繕團隊透過訪視關懷，得知受災鄉親的家屋仍有修繕需求，持續走入光復災區民宅，截至目前為止至少完成40戶，不論水電、屋頂還是門窗，陸續完成受災鄉親請託，要盡早幫助鄉親安心入住、睡得更安穩。

歷經洪災衝擊的阿陶莫部落，儘管事發後兩個月，想起當時水淹家園，王先生仍歷歷在目。

光復鄉居民 王先生：「當時這個鐵皮是整個塌掉了，整個水是整個砸過來 是塌掉的，窗戶什麼都沒有，整個淹沒了 是這樣。」

水淹一層樓高，門窗都被沖破，所幸慈濟修繕團隊集結全台專業志工，接力走入光復災區民宅。

光復鄉居民 王先生：「慈濟有一些單位在訪視就是說，你們有什麼需求，我們有提出這個需求了，過一陣子 他們就進來，就 人也就進駐進來了。」

慈濟志工 陳維延：「面對不同的災民，然後每次是幫他完成，他們那種內心的那種感動，跟那種謝謝 其實就覺得，就是可以幫助到他們，覺得還滿高興的。」

「裡面的木板都爛掉了，天花板之前漏水，然後幫他重新弄。」

獨居的蔡先生，洪災當時撤離家園，老宅也禁不起風雨的摧殘。接到獨老迫切需求，修繕團隊接力合作，不論是屋頂、門窗、管線等需求，通力完成任務。

光復鄉居民 蔡先生：「高興啊，有比較安心，不要說漏雨那些。」

慈濟志工 黃廣源：「這麼多戶 其實也滿缺工的，那如果說能夠早點讓他們，能夠安住的話，就是讓他能夠早點進住，因為你沒有修的話，假設沒有門 沒有窗，根本沒辦法睡覺。」

慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「心靈重建 我們會做到2月8號，這邊的修繕，如果即便是時間過了，如果我們接到了任何的提報，我們仍然會過來。」

協助修繕目前至少完成40戶，從接水電、木工、油漆家屋的重新裝修，團隊將持續完成鄉親請託，期盼盡早回歸安居生活。

