堰塞湖洪災／特遣隊勘查 深夜最怕一聲響

▲特遣隊抵達堰塞湖周遭滿是粉塵，能見度極低，連呼吸都有困難。（圖／農業部林保署提供）

[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀嚴重死傷，農業部派遣特遣隊勘查堰塞湖狀況，對此參與任務的林保署萬榮工作站森林護管員田宇倫回憶，過程中克服缺水危機與地勢險惡，最終成功抵達堰塞湖，印象最深莫過於在海拔1500公尺往下看以為是雲霧繚繞，下切才發現是粉塵瀰漫，大家一手抓著樹枝一手捂著鼻子行走，連呼吸都有困難。此外越靠近堰塞湖，最怕聽到落石聲響跟迴音，從小石頭滑落到「咚、咚、咚」大石頭落下的聲音，在山裡聽到這些不是很好的事情，至今仍餘悸猶存坦言「很恐怖」。

田宇倫表示，此次任務就是要勘查堰塞湖狀況，沿路記錄崩塌長度、地形地貌與坡度等，透過照片跟文字敘述並以座標記錄並回報，行前原先預估是10天9夜，在計算每天糧食、裝備與背負的重量，9人從光復林道進入在9月30日啟程。

田宇倫回憶，每天行程就是清晨5時許起床、6時出發，要在下午3時前到達紮營地，印象最深刻的莫過於在海拔1500公尺之際往下看，以為是堰塞湖旁雲霧繚繞，下切才發現是粉塵瀰漫，大量土石經過曝曬後開始乾燥掉落，加上山谷裡的風把粉塵往上吹，大家一手抓著樹枝一手捂著鼻子行走，能見度低甚至連太陽都看不清楚，到了現場才知道這麼可怕，一群人在粉塵中伸手不見五指，甚至連呼吸都有困難，直到入睡都能聽見隊員們咳嗽的聲音。

▲特遣隊歷經9天8夜抵達堰塞湖勘查狀況並安全歸隊，任務就是要沿路記錄崩塌長度、地形地貌與坡度等，透過照片跟文字敘述並以座標記錄並回報。（圖／農業部林保署提供）

田宇倫也提及，在第4天的時候在營地找不到水源，這都要感謝高山協作員從海拔1800公尺上切2250公尺再回到1800公尺紮營地，替大家送水才得以解除缺水危機。而越接近越靠近堰塞湖，最怕聽到落石聲響跟迴音，比較上在早上跟傍晚聽到，從「咕嚕、咕嚕」小石頭滑落到「咚、咚、咚」大石頭落下，在山裡聽到這些聲響不是很好的事情，至今仍餘悸猶存「很恐怖！」

▲特遣隊9人赴堰塞湖勘查狀況，歷經9天8夜取得寶貴資料安全歸隊，將成為守護光復鄉的重要後盾。（圖／農業部林保署提供）

田宇倫表示，最後此行時間為9天8夜，大家身上難免負傷，捲起褲管都是大小瘀青，甚至有高山協作員被蜂螫，所幸都沒有大礙，大家團隊意識高互相扶持，順利歸隊完成任務，希望能夠盡一己之力，透過跋山涉水蒐集來的資料，成為守護家園的後盾。

