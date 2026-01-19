堰塞湖溢流受困2天獲救 6歲女童小沂獻花感謝特搜隊

拿著手寫的卡片，女童小沂寫出對救災英雄的感謝，也祝他們新年快樂。專程從花蓮來到屏東的小沂，跟媽媽趁著特搜人員上台頒獎時獻花表達謝意，時隔好幾個月，家屬還是很感謝前來支援的屏東搜救隊。

女童小沂表示，「謝謝哥哥。」

女童小沂母親說道，「我講一講我會哭，就是只能謝謝他們啦。小沂現在有比較好，好一點，但還是會怕颱風什麼水，都還是會怕。」

去年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，當時許多民宅被淹沒。光復鄉女童小沂一度失聯2天，前往支援的屏東搜救隊，責任範圍在小沂所處區域，搜救人員第一時間抵達，卻因泥沙淹水、水位直逼屋頂，想靠近卻找不到房子入口處，一行人不放棄，透過空拍機確認建物狀況，終於破壞鐵皮屋頂，找到被家人舉到高處避難的小沂，搜救隊冒雨抱著小沂，走過泥灘地脫險。

屏東縣消防局特搜人員林楷晟表示，「當時其實沒有什麼特別心情，就想要趕快把她帶出去這樣子，也是我們大家一起幫忙的，剛好是我抱她。」

全程抱著小沂的搜救隊員，也獲得小沂回贈的玩偶禮物。去年屏東搜救隊共計在花蓮救出64名受困民眾，感念每逢重大災難總有消防弟兄辛苦救災、救難，屏東縣也在消防節表揚績優消防、義消人員及災害防救團體，感謝他們無私奉獻。

