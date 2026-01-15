堰塞湖溢流奪19命！光復鄉公所1請回、2交保 鄉長林清水當庭逮捕聲押
記者呂彥、林盈君／花蓮報導
去年9月間，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀下游光復鄉遭受重創。本月14日，花蓮地檢署發動搜索，並帶回林清水、公所秘書張源寶、民政課前承辦員曾女、民政課課長王詠濬等4人偵訊。檢方複訊後，15日上午，諭令張源寶20萬交保；王詠濬15萬元交保，限制住居、出境出海；前承辦員曾女請回、限制住居、出海出境，鄉長林清水遭當庭逮捕聲押。
據了解，去年間，馬太鞍溪堰塞湖溢流，下游處的光復鄉受創嚴重，造成19人死亡5人失蹤。14日上午7時許，花蓮地檢署發動搜索，搜索包括鄉長林清水住處、以及光復鄉公所等，釐清負責疏散的鄉公所有無善盡職務，全案朝過失致死、廢弛職位等罪偵辦。其中，鄉長林清水則遭檢方認定有勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭將林逮捕，並向花蓮地院聲請羈押禁見。
