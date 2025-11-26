堰塞湖溢流淤泥重壓良田 光復鄉農民嘆復耕難

種植7甲地水稻的林先生農地目前還是一片淤泥，別說今（2025）年的水稻全毀，就連設備也都付之一炬，災後2個月想復耕但卻沒有能力。

光復農友林紘新指出，「只能那一整片我先休耕一年，這期收割全部死，工錢肥料跟我們秧苗那些扣一扣還有嗎？」

另外農地裡還有垃圾，加上淤泥的不透氣對作物來說會造成根部無法呼吸，因此農民還是認為必須將淤泥清走，再回填適合種植用的土方。

光復農友黃女士表示，「民間的施工單位就譬如說是怪手那些，我們有估價，那因為政府給我們1甲地復耕的錢是10萬塊，可是事實上10萬塊做不出來。」

為協助受災農民，花蓮農改場特別前往光復舉辦復耕技術講習會，協助評估農地淤泥淹沒程度並檢測有無重金屬污染，指導農民進行農地改良。

農業部花蓮農改場秘書葉育哲回應，「就溢流的整個田土淤積都是安全乾淨，但是它就缺少有機肥，所以在農地復耕的時候我們就是指導農民要加入有機肥跟它混拌，那如果淤積比較深的就是在表層混拌有機質。」

但馬太鞍溪南側堤防淤泥較深的田區，例如香草場、佛祖街周遭復耕就較為困難，農業部正研議以價購或是換地方式處理，但須尊重農民意願。

