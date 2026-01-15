堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水遭當庭逮捕 聲押禁見

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

去年9月23日，馬太鞍堰塞湖溢流總計造成19死，仍有5人失聯，花蓮地檢署偵辦相關單位是否有行政疏失，昨（14）日發動搜索鄉長林清水住處、光復鄉公所等處，並帶回林清水、公所秘書張源寶、民政課前承辦員曾女、民政課課長王詠濬等4人進行偵訊，於深夜移送花蓮地檢署複訊後，認定鄉長林清水有勾串共犯、證人之虞，當庭將他逮捕，向花蓮地院聲請羈押禁見。另3人2人交保、1人請回。

花蓮地檢署偵辦堰塞湖溢流是否存在相關單行政之疏失，昨（14）日發動搜索鄉長林清水住處、光復鄉公所等處。（圖／林清水臉書）

9月強颱樺加沙使得馬太鞍堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉災情嚴重，造成19死5失聯。花蓮檢調為釐清是否有人為疏失，組成專案小組蒐證與研析後，認為鄉長林清水、公所秘書張源寶、民政課課長王詠濬、民政課前承辦員曾女等4人均負責災害防救業務，也早知悉農業部林業及自然保育署花蓮分署於9月21日11時發布黃色警戒（預防性撤離），以及22日7點發布紅色警戒（強制撤離），卻未依《災害防救法》及相關規定作為，並於事後浮報撤離人數統計表登載不實，呈於花蓮縣政府民政處。認定林清水等4人涉犯《刑法》使公務員登載不實公文書、過失致死等罪嫌。

檢方漏夜訊問後，諭知前承辦員曾女請回、民政課長王詠濬15萬元交保、公所秘書張源寶20萬元交保，三人均限制住居出境出海。並認定林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭將他逮捕，向法院聲請羈押禁見。

