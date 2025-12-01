堰塞湖潰壩重創校園 遠雄志工奔走協力修復光復國中
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
馬太鞍堰塞湖潰壩造成花蓮縣光復鄉多處傳出災情，遠雄文教公益基金會(後稱：基金會)知道消息後，立即透過聯繫，希望提供公益修繕協助。經過長達月餘聯繫、場勘及籌備，於29日號召當地關係企業遠雄悅來大飯店、遠雄海洋公園，一共21名志工同仁前往受損嚴重的光復國中，為活動中心進行公益修繕，讓學童在安全環境中受教。活動中心內的大量淤泥，在鏟子超人協助下已經清除乾淨，但硬體設施仍留下災損痕跡，包括24面氣窗遭到淤泥沖壞，7面鋁門也在大型機具搶救時被拆除，導致活動中心門窗洞開、難擋風雨，沒有足球場地練習的足球隊球員，也難以在此練球。
遠雄志工抵達現場後立即依專業分工，分別投入氣窗、鋁門等修復工程，其中氣窗小隊志工們再兵分二路，針對左右兩側的12面氣窗組裝、封版。考量到氣窗位置較低，足球隊在訓練時常會將球踢出室外，此次施工以矽酸鈣板搭配木板封住氣窗，兼具使用安全與實際需求。另一頭負責鋁門框組裝的志工，先將門框周邊突出的鋼筋與混凝土修整填補，再仔細量測水平與垂直角度安裝門框。許多志工分享，一聽到基金會號召公益修繕，都是立刻協調班表，深怕錯過此次公益任務。遠雄遊憩休閒事業總監鄧淳仁分享：「災情發生當下，就已與遠雄海洋公園的同仁立刻趕往光復鄉，加入『鏟子超人』行列，也協助民宅清淤與物資搬運。這回再參與基金會的公益修繕，希望透過實際行動，持續為花蓮地方盡一份心力，也讓孩子們的學習環境儘快恢復正常。」
馬太鞍堰塞湖潰壩後，大量淤泥覆蓋校園，戶外球場至今仍無法使用，因此活動中心在災後復原期間成為唯一可進行體育課與球隊訓練的重要場域，也是學生日常活動的核心空間之一。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「過去修繕校園，大多是針對存有安全疑慮的設施進行改善。但當我們走進光復國中活動中心時，能明顯感受到雖然沒有立即性的危險，卻是學生目前最需要的上課與訓練空間。堰塞湖潰壩後，淤泥使戶外球場至今無法使用，足球隊改在這裡練習，棒球隊的體能訓練也轉移到室內，活動中心等同臨時體育館。基金會的價值，就是在最艱難的時刻，看見最迫切的需求，並真正出一份力。我們希望這次修繕，能替孩子們逐步恢復一個正常、安心的校園生活。」
