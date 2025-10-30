堰塞湖潰決徐榛蔚奔台北拜廟 張峻狂酸「刊登尋人啟事」！縣府回應了
花蓮立霧溪燕子口堰塞湖昨（10/29）潰決，但縣長徐榛蔚卻沒有現身，原來是5天內第2度來到台北市，與台北市長蔣萬安同框拜廟。花蓮縣議會議長張峻批評徐無心市政，需要刊登尋人啟事幫花蓮人找縣長；縣政府則回應，北上都是依照相關公務行程。
其實，徐榛蔚早在10月25日就到台北參拜城隍廟，當時行政院長卓榮泰到光復鄉視察馬太鞍溪疏濬工程；昨天立霧溪燕子口堰塞湖潰決，情勢一度緊張，徐榛蔚卻來到台北慈祐宮，參加媽祖飛昇三獻大典，5天內2度前往台北市，引發批評。
徐榛蔚表示，媽祖的護念讓他們做事可以勇往直前，不畏外界的批評、打壓，全力以赴，讓災區趕快復原生活、重建」，她也感謝國民黨團總召傅崐萁、立委羅智強提案樺加沙及馬太鞍溪堰塞湖重建條例。
對此，張峻則表示，4、5年前就曾在頭版刊登尋人啟事「尋找徐榛蔚縣長」，他認為徐榛蔚早已無心市政，傅崐萁可能才是地下縣長，所以用不著徐縣長出面，不管開臨時會或專案會議，重大事件請縣長到場，她從來沒參加過。
面對批評，根據《華視新聞》報導，花蓮縣府表示縣長29日代表縣政府到松山慈祐宮接受愛心物資，北上都是依照相關公務行程。
