堰塞湖災情 藍告發3部長廢弛職務

國民黨花蓮縣議員吳建志（右四）、立委翁曉玲（左一）、立委陳玉珍（左二）赴台北地檢署告發劉世芳、陳駿季、龔明鑫等３位部長涉犯廢弛職務、過失致死等罪。（陳志賢攝）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日潰堤成災，造成19人死5失蹤悲劇。檢調展開偵辦聲押禁見光復鄉長林清水獲准。國民黨花蓮縣議會黨團認為防災權責屬中央，因中央部會失職長年未疏浚，才造成重大災害，28日到台北地檢署告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫3人涉嫌廢弛職務釀成災害、過失致死等罪，並呼籲北檢依法嚴查，給予罹難者家屬一個交代。

陪同告發的立委陳玉珍說，執政黨及政府迄今不反省，卻找基層開刀，收押鄉長，以司法工具對付花蓮縣長徐榛蔚，是行鬥爭之實。立委翁曉玲批評賴政府冷血冷酷，迄今未對罹難者及家屬道歉，提告是提醒司法應依法追究有權責的中央單位。

國民黨花蓮縣議員吳建志表示，依《災害防救法》規定，救災權責屬中央部會，由中央輔導地方政府，他從去年8月就一再提醒馬太鞍溪堰塞湖要處理，但政府9年從未疏浚。

吳建志說，依《土石崩塌及水災疏散避難作業要點》，須由「中央七部會」共同輔導地方鄉鎮公所完成疏散、路線，及收容整備計畫，但中央政府卻遲至114年10月18日才完成疏散計畫。所以災前完全沒有任何8600人疏散計畫。

他強調，撤離人數一天之內從690人爆增11倍變8600人，內政部及農業部評估反覆，災前2日內突增逾11倍，地方政府無所適從。且農業部未依災防會議決議施放海嘯警報，錯失至少30分鐘的黃金避難時間。馬太鞍溪屬中央管河川，康芮颱風後的災害整備會議多次強調兩開口堤的風險，經濟部視而不見未補強，長達9年未見中央主動疏濬紀錄。

陳駿季強調，災防法中央及地方各有其責任，撤離明確為地方政府責任，天然災害應變本就要中央地方一起合作才能完成應變，農業部同仁不止於災前，還有災後復建的辛勞，不容外界刻意抹殺。