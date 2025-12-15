堰塞湖災民要求編重建專款 花縣府：從未拒編

（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮馬太鞍溪跨流域聯盟數10人今天集結縣府前，要求編列重建專款、決策席次等，並將災區土砂倒在縣府前道路，高喊「你不編列，我就倒土」。縣府說，從未拒編災後重建預算。

針對馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建，11日約500名災民到花蓮縣議會、縣府陳情；縣府採納陳情意見之一，成立「花蓮縣重建推動委員會」，將邀縣府各局處、中央各部會及鄉鎮公所共同籌組。

今天上午又有數10名災民到縣府前拉白布條喊口號，把土砂倒在縣府前道路，並將縣長徐榛蔚、國民黨籍立法委員傅崐萁等人照片埋在土砂中，表達不滿。

廣告 廣告

災民們要求縣府應在年度總預算編列「馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建」專款，非靠臨時調度或災害準備金；「災後復原重建委員會」應納入災區居民與部落擁有實質決策權，非列席或諮詢；所有說明會、風險揭露、訪查與資訊公開，須納入委員會監督。

馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin接受媒體聯訪表示，「花蓮縣長都沒有道歉，還把責任推給中央，縣府說中央還有30億元可用，光復、鳳林、萬榮的災民難道隸屬行政院的地方嗎？」如今光復鄉還有很多房子破爛，災民住在活動中心、中繼屋等，還有佛祖街的土砂，到底什麼時候要處理？

花蓮縣政府表示，11日已回應民眾建議，將籌設重建委員會；依法編列各項重建經費，爭取民眾最大權益；盼議會盡速依法開始審議討論。

縣府並澄清，從未「拒編災後重建預算」，外界指控與事實不符；政府單位預算編列期程等，須依地方制度法、預算法等規定。（編輯：吳素柔）1141215