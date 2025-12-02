堰塞湖特別預算三讀 台灣韜略學會批：災民仍被排除在重建門外

台灣韜略策進學會今日與馬太鞍災民再次北上行政院陳情並召開記者會。 圖：台灣韜略策進學會提供

[Newtalk新聞] 立法院今（2）日三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」270億元，象徵重建工程正式全面啟動。然而，台灣韜略學會強調，重建真正的挑戰才剛開始，在預算通過前後，工程外包主導、地方被排除在決策之外等結構性問題已全面浮現，恐讓重建再度重蹈「政府蓋工程、地方承受後果」的老路。

台灣韜略學會秘書長陳嘉霖指出，地方最憂心的不只是未來住宅配置，連河堤、中繼屋等重大工程的設計、風險評估與對部落生活的影響，災民至今毫無掌握權，只能被動接受。「災民長期被蒙在鼓裡，從未真正參與討論，卻要承擔全部後果。」他強調，這樣的制度運作顯示地方在重建程序中依舊持續失語。

學會批評，目前中央層級的重建協調體系，唯一幕僚單位仍是公共工程委員會，使重建問題被全面轉譯為結構安全、工法效率與進度管理，導致地方生活需求、文化條件、部落治理與地方知識持續被排除在制度外，形成典型的「工程壟斷治理」。

中繼屋規劃也成為反覆引爆民怨的焦點。台灣韜略學會指出，高齡者照護、家庭結構、生計空間與部落互助網絡皆未被納入制度設計，使許多災民「有屋可住，卻難以安身」，反而造成新的二次傷害。

在此背景下，災民今日再次北上行政院陳情並召開記者會，希望中央正視地方在決策過程中被排除的現況。學會直言：「如果一個重建制度需要靠災民不斷上街、開記者會才能被看見，這就是典型的制度失靈警訊。」

學會也引國際制度對照指出，美國《國家災後復原框架》（NDRF）早已明確要求災後復原必須由政府、民間組織、產業部門與居民共同參與，確保重建真正反映受災社區多元需求；反觀台灣仍由工程體系獨占治理，明顯與國際主流趨勢脫節。

台灣韜略學會提出三項主張，包括：所有重大工程與重建規劃皆須立即納入地方與災民的「實質決策參與」、重建治理應從「工程知識主導」轉向「地方知識為核心」、制度應全面導入「自主重建」機制，讓地方成為重建的行動者，而非被動被安置的一方。

學會強調，若重建繼續被鎖死在工程外包系統內，只會複製更多衝突與不信任。馬太鞍溪流域重建不只是單一工程，而是台灣是否能徹底擺脫「工程主導、地方失語」治理模式的關鍵轉捩點。

