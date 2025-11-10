堰塞湖紅色警戒逢颱風 賴清德：該撤就全撤

▲中颱鳳凰將襲台，賴清德表示花蓮堰塞湖紅色警戒，應該撤離就全部撤離。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 中颱鳳凰將襲台，對此中央氣象署預估說明，目前已通過菲律賓呂宋島進入南海，預計重整後開始北轉朝台灣而來，估計影響台灣最劇烈時刻為週二、週三。對此總統賴清德今（10）日受訪時表示，示警花蓮堰塞湖目前提高到紅色警戒，且此次颱風路徑非常罕見，因此全台一定要做好防颱準備，特別是花蓮，「應該撤離的就要全部撤離」。

賴清德表示，這次鳳凰颱風又即將侵襲台灣，雖然颱風的中心點預計在周三與週四才會登入台灣陸地，但今天跟明天的雨量還是會很大，主要是因為受到東北季風還有颱風外圍環流的影響，可能在北海岸、大台北與東北部雨量會很大，24小時的時雨量可能會到200到350毫米，甚至更高。

廣告 廣告

賴清德也示警，因為花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，所以希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備，因為路徑非常罕見，特別是在花蓮，「應該撤離的就要全部撤離」。

賴清德提到，特別是各縣市預期會有豪大雨量、土石流潛勢地區，也應該做好優先撤離工作，大家要共同做好防颱準備，把風災傷害降到最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鳳凰引共伴效應 新北市今起降雨！侯友宜呼籲避免1事

颱風鳳凰來襲！蔣萬安最新裁示曝光 停止上班課「即早評估」

快訊／鳳凰來勢洶洶！台灣3大高山農場明下午同步預防性封園