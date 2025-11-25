堰塞湖釀慘劇！光復「無雨日」3米泥沙吞民宅 重機具全埋了

11／22無風無雨家園竟又遭淹。（圖／受災戶提供）

花蓮光復地區因馬太鞍堰塞湖影響，正面臨嚴重的泥砂災情。當地居民在經歷樺加沙颱風與鳳凰颱風的雙重打擊後，原本漸漸恢復的家園，竟在11月22日無風無雨的情況下，再度遭遇3米高的泥砂淹沒。一名許姓居民控訴，家中重機具與寵物狗被埋，損失估計超過3000萬元，讓當地居民陷入絕望，不知如何面對未來的生活。

11／22無風無雨家園竟又遭淹。（圖／受災戶提供）

灰色的土石已完全淹沒光復地區的道路，許多房屋被泥沙淹沒一半，居民根本無法進入自己的家。許先生表示，他的房子原本只有約5公分的積水，現在卻整個被3米高的泥漿淹沒。他感到非常困惑，因為當天天氣晴朗無雨，卻突然發生這種情況，讓他無法理解。許先生投入全部積蓄購買的重機具，如今全被埋在泥砂中，損失慘重，讓他求助無門。

廣告 廣告

光復鄉的災情可謂一波未平一波又起。9月23日的樺加沙颱風幾乎淹沒整個光復地區，雖有大量志工前來協助清理，但11月10日的鳳凰颱風又再度淹沒明利村居民的家園。更令人難以置信的是，即使在無風無雨的情況下，因砂土淤積導致吉利潭周圍的房屋被土石淹沒達3米高。

第九河分署副分署長陳世峰解釋，這種情況是因為淤積後的水會往較低的地方流動。他強調，泥砂淤積是因為坡度驟降所導致，與河道改道並無關連。然而，他也指出吉利潭目前仍屬於危險區域，居民需要特別注意安全。

對於當地居民來說，這次災情帶來的打擊尤其沉重。許先生的市區壽司店已在第一次溢流中被沖毀，如今連父親的住家和謀生工具也全部損失，總計損失高達數千萬元。面對如此巨大的損失，居民們對未來充滿憂慮，不知該如何重建家園與生活。

更多 TVBS 報導

馬來西亞暴雨成災！7州急撤1.5萬人 泰、越也遇洪水釀多死

3天降雨近600mm 泰國南部暴雨、重創臺商

淹水半層樓！「70支手機」漂流3天 暖送愛心餐奇蹟尋回

回家了！堰塞湖解除紅色警戒 施工人員日夜趕工 災民暖備熱湯

