堰塞湖釀慘劇！光復「無雨日」3米泥沙吞民宅 重機具全埋了
花蓮光復地區因馬太鞍堰塞湖影響，正面臨嚴重的泥砂災情。當地居民在經歷樺加沙颱風與鳳凰颱風的雙重打擊後，原本漸漸恢復的家園，竟在11月22日無風無雨的情況下，再度遭遇3米高的泥砂淹沒。一名許姓居民控訴，家中重機具與寵物狗被埋，損失估計超過3000萬元，讓當地居民陷入絕望，不知如何面對未來的生活。
灰色的土石已完全淹沒光復地區的道路，許多房屋被泥沙淹沒一半，居民根本無法進入自己的家。許先生表示，他的房子原本只有約5公分的積水，現在卻整個被3米高的泥漿淹沒。他感到非常困惑，因為當天天氣晴朗無雨，卻突然發生這種情況，讓他無法理解。許先生投入全部積蓄購買的重機具，如今全被埋在泥砂中，損失慘重，讓他求助無門。
光復鄉的災情可謂一波未平一波又起。9月23日的樺加沙颱風幾乎淹沒整個光復地區，雖有大量志工前來協助清理，但11月10日的鳳凰颱風又再度淹沒明利村居民的家園。更令人難以置信的是，即使在無風無雨的情況下，因砂土淤積導致吉利潭周圍的房屋被土石淹沒達3米高。
第九河分署副分署長陳世峰解釋，這種情況是因為淤積後的水會往較低的地方流動。他強調，泥砂淤積是因為坡度驟降所導致，與河道改道並無關連。然而，他也指出吉利潭目前仍屬於危險區域，居民需要特別注意安全。
對於當地居民來說，這次災情帶來的打擊尤其沉重。許先生的市區壽司店已在第一次溢流中被沖毀，如今連父親的住家和謀生工具也全部損失，總計損失高達數千萬元。面對如此巨大的損失，居民們對未來充滿憂慮，不知該如何重建家園與生活。
更多 TVBS 報導
馬來西亞暴雨成災！7州急撤1.5萬人 泰、越也遇洪水釀多死
3天降雨近600mm 泰國南部暴雨、重創臺商
淹水半層樓！「70支手機」漂流3天 暖送愛心餐奇蹟尋回
回家了！堰塞湖解除紅色警戒 施工人員日夜趕工 災民暖備熱湯
其他人也在看
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 5 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 1 天前
東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷
未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...聯合新聞網 ・ 2 小時前
短袖可收了？ 2波東北季風 「洋蔥式」防早晚溫差
東北季風來襲！氣象專家表示，未來一週天氣將有明顯日夜溫差，週二晚間至週三清晨最冷，局部低溫可能降至12至14度，提醒民眾注意保暖。此外，菲律賓東方海域已形成熱帶低壓，最快將於週二發展成「天琴」颱風，但預計對台灣影響有限。氣象專家林老師更指出，今年反聖嬰現象發生機率超過80%，冷冬機會較大，發生率約六成左右！TVBS新聞網 ・ 1 天前
今越晚越冷！一週2小波東北季風 明天氣穩定週四轉雨天
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇...CTWANT ・ 12 小時前
今越晚越冷低溫只剩1字頭 「天琴」颱風預計明晚形成 鄭明典：和台灣有關
今日（11/25）天氣受東北季風影響，各地逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，入夜後隨著東北季風增強，北部晚間將出現局部短暫雨，明日（11/26）夜間更冷，中部以北低溫只剩15至17度，提醒民眾注意天氣變化，並留意保暖。至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD30，未來可能形成今年第27號颱風「天琴」，並朝西穿越菲律賓後進入南海，儘管對台灣天氣沒有直接影響，不過前氣象局長鄭明典表示「和台灣的天氣有關」。太報 ・ 9 小時前
東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看
又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
威力不輸颱風！「15縣市」恐達8級強陣風 外出注意
中央氣象署於2025年11月24日晚間發布陸上強風特報，指出受東北風增強影響，從24日晚上至25日晚上，新北市、桃園市、新竹市及其他多個地區有可能出現平均風速達6級以上或陣風達8級的情況。這些地區包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣，並且特別提醒戶外工作者注意安全，避免在強風中活動。中天新聞網 ・ 19 小時前
東北季風今晚增強！周三恐探14度 專家：冷冬機率高
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（24）日傍晚起東北季風明顯增強，北台灣首先轉為溼涼，今晚到明天清晨 […]引新聞 ・ 1 天前
明入夜後變天！「北東濕到週五」降雨熱區出爐 下週又有東北季風接力
氣象署指出，週二（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；其中，週二東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三至週五（26日至28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局...CTWANT ・ 1 天前
今晨12.9度！東北季風今晚到迎斷崖式降溫 北台最冷15度「先濕後乾冷」
中央氣象署指出，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大之趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨；而在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 7 小時前
東北風發威！「10縣市」強風特報恐達8級 出門小心
中央氣象署的最新公告，因東北風偏強，今日（23日）至明（24日）晚上，桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣及澎湖縣等地將面臨陸上強風特報。這些地區的平均風速可能達到6級以上，陣風則可能超過8級，屬於黃色燈號警示，民眾需提高警覺，尤其在戶外活動時要特別小心。中天新聞網 ・ 1 天前
影/日歌舞伎界痛失英才！東京凌晨大火奪命 64歲名演員遇難
日本東京一間製菓工廠兼住家的建築物今（24）日凌晨發生火災，大火導致一名男子不幸喪生。經確認，死者為64歲的知名歌舞伎演員片岡龜藏。中天新聞網 ・ 1 天前
北部今有雨！周末恐現12度低溫 颱風「天琴」將生成
相較於昨天，今（25日）降溫有感，清晨最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的16.2度，氣象專家吳德榮提醒，今天北部地區有降雨機率，接下來天氣雖穩定，但周末恐出現12度的低溫，要注意。中天新聞網 ・ 10 小時前
傍晚起東北季風增強！北台灣將明顯降溫 迎風面現雨勢
即時中心／梁博超報導迎風面水氣今（24）日將逐漸增多，中央氣象署指出，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨。民視 ・ 1 天前
熱帶擾動恐發展成颱？鄭明典「曬1圖」示警：和台灣有關
今（24）日各地區早晚稍涼，日夜溫差大；臺灣東北部、基隆北海岸及大臺北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，晚起東北季風增強，北部地區轉有局部短暫雨。然而，根據預報指出，菲律賓附近有熱帶擾動，且有機會發展成颱風，前氣象局長鄭明典也示警，「和台灣的天氣有關」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前