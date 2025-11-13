堰塞湖釀19死5失聯 徐榛蔚致歉：心痛、責無旁貸

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生重大災害，造成19人死亡，另外還有5人失聯，花蓮縣長徐榛蔚出席、縣議會定期大會，縣議員詢問徐縣長是否為此道歉；徐榛蔚說對罹難及失聯鄉親致歉，非常心痛，強調縣府、地方鄉鎮都盡心盡力；不過議長張峻似乎不領情，說：看起來是被迫致歉。

花蓮縣長徐榛蔚說：「對於這個受難者，我們真的是很心痛，我想這個我們致歉，我們這個責無旁貸。」花蓮縣長徐榛蔚，出席縣議會的定期大會，有議員詢問對於堰塞湖溢流，造成19死5失聯，縣議員簡智隆詢問徐榛蔚，是否為此道歉，徐榛蔚一改先前強硬的態度。

花蓮縣長徐榛蔚說：「我想對於19位，我們的罹難的鄉親，以及現在失聯的鄉親，我們真的非常，感到非常非的心痛。」

時隔一個月左右的時間，花蓮縣長徐榛蔚鬆口道歉，還說整個過程中，無論中央或地方大家都盡心盡力，但看看徐縣長，一開始好像不是這麼說的。

花蓮縣長徐榛蔚(10.31)說：「而我們很遺憾，不斷地我們被抹黑，不斷地被說無作為。」行政院長卓榮泰VS.立院國民黨團總召傅崐萁(09.24)說：「我了解你的用心，我們的權責很清楚是中央政府，我們現在先救災可以嗎」

徐榛蔚在10月底，縣議會的定期大會，以及在堰塞湖溢流隔天，傅崐萁就翰和卓榮泰槓上，夫妻倆立場一致都認為，堰塞湖溢流是中央的權責，但對於此時徐榛蔚態度突然轉變，花蓮縣議長張峻有話要說。

花蓮縣議長張峻說：「我覺得好像是被迫道歉啦，那如果真心誠意要道歉的話，我覺得應該是就針對這整件堰塞湖事件，很嚴重的傷害來做這個道義上，或者行政上這樣子來向大家來道歉。」堰塞湖溢流造成重大災害，現在災民只希望天災，能夠就此結束，回到以往正常生活。

