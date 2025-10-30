堰塞湖重建條例朝野協商刪爭議內容「上限300億」 明拚三讀

花蓮光復鄉災後重建復原漫漫長路，國民黨立院黨團總召傅崐萁提出馬太鞍溪堰塞湖重建特別條例草案，不過卻掀起災民不滿，認為法案提及劃定特定區，是剝奪族人世居土地。對此國民黨團今（30）日下午在朝野協商中提出修正動議，將爭議內容刪除，經費上調高為300億，三黨協商達成共識，預計週五院會三讀。

堰塞湖重建條例爆爭議 「劃特定區」挨轟剝奪土地

災民和聲援團體今天前往立法院集結抗議，要求傅崐萁與花蓮藍委鄭天財出來面對。而原因就是針對法案的第六條，「中央、地方政府得就災區安全堪虞之土地，應與原居者取得共識，得劃定特定區域，限制居住」，遭當地族人質疑是替「遷村」鋪路，剝奪世居的土地。

馬太鞍溪跨部落青年團體認為，爭議條文根本未與部落溝通，也未經過災民同意，因此要求重建條例要坐下來談。

部落青年前往立院外抗議。圖／台視新聞

朝野協商刪爭議內容 堰塞湖重建條例週五拚三讀

而傅崐萁則回應，「我們都是傾聽他們的聲音，任何的需求、部落自主，相關的提案都會予以尊重。」

隨後在立法院長韓國瑜主持的黨團協商中，國民黨團也提出修正動議版本，把爭議內容予以刪除，並將預算上限調為300億元，在場人員均無其他意見，整場協商順利達成共識。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案預計會在週五院會三讀通過，盼共同為災後重建努力。

台北／黃子庭、郭致汎 責任編輯／洪季謙

