【報你知】共生面罩何時用？基隆勇消詹能傑摘面罩「危險留給自己」殉職

2026年1月21日深夜，基隆市安樂區發生大樓火警，造成嚴重死傷。讀者提供



火神眼淚救災生死一瞬間！基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，1月21日在基隆市仁愛區一場火災搜救過程，3度進火場，最後殉職。據悉，他在發現受困者時，摘下自己的面罩，把氧氣給該名受困者使用，自己卻因此昏厥不治；與其一起進火場的義消指出，看到詹能傑脫掉面罩給民眾使用，他趕緊上前喊：「共生、共生」（共生面罩）；不過，氧氣存量的數值一直掉，瞬間剩10bar(正常氧氣瓶數值200至300bar)。何謂共生面罩，《太報》報你知。

為何消防員戴面罩

火場有氰化物會導致人員中毒、缺氧；一氧化碳也造成缺氧；二氧化碳釀成呼吸急促，因而吸入更多毒氣，暗藏總總危險因子。

一般民眾常透過新聞畫面，看到消防員進入火場，背部揹一個空氣呼吸器（SCBA），臉部戴著面罩，送空氣保持吸呼；該面罩的用途就是防堵吸入濃煙，防止中毒，以及確保空氣呼吸器能百分百將氧氣供給消防員。

空氣呼吸器（SCBA）「bar」

指氣瓶內壓縮空氣的壓力單位（巴），代表氣瓶內部壓力的高低。一般消防人員使用的空氣呼吸器瓶內壓力通常200 bar 至 300 bar 或以上，代表氣瓶所能容納的空氣壓縮程度，bar 數越高，代表壓縮空氣越多，可使用時間通常越長。

共生面罩

為了營救受困者，消防員攜帶共生面罩進火場，也就是一款簡易型的面罩，且使用共生接頭，和受困者分享空氣呼吸器的氧氣，維持生機。相對的，當消防員使用共生面罩時，加速空氣呼吸器的氧氣消耗量，也增添消防員的救災風險。

共生面罩使用時機

當火場中消防員發現空氣呼吸器漏氣或故障，立即使用共生接頭共生並撤出現場；當民眾受困火場則攜帶共生面罩組，為民眾戴上共生面罩免於濃煙侵害。

